Career Tips: नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर रहे हैं? फैसला लेने से पहले जानें जरूरी बातें

नई दिल्ली (Career Tips, Business Tips, Job vs Business). आज-कल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच तालमेल बिठा पाना आसान बात नहीं रह गई है. काम कैसा भी हो, उसमें तनाव होना आम बात है और बहुत लोग उसे संभाल पाने में सक्षम नहीं होते हैं. अगर आप भी कॉर्पोरेट लाइफ (Corporate Life) से ऊबकर किसी स्टार्ट अप आइडिया (Start Up Idea) पर काम करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी हार्डशिप भी पता होनी चाहिए (Business Or Job Which Is Better).

हम सभी को बिजनेस की चमचमाती दुनिया तो नजर आती है लेकिन उसके साथ होने वाली परेशानियों का जरा भी अंदाजा नहीं होता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, सामने वाले की लाइफ जितनी आसान नजर आती है, असल में उतनी होती नहीं है. स्टार्ट अप आइडिया पर काम करने से पहले जान लें जॉब और बिजनेस का अंतर (Business Or Job Which Is Better).

बिगड़ जाता है पर्सनल-प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस

बिजनेस की दुनिया में कदम रखते ही काम और निजी जिंदगी के बीच का अंतर खत्म होने लग जाता है. छुट्टियों की बात खत्म हो जाती है और दिमाग में हर समय काम की लंबी फेहरिस्त चलती रहती है. सोते-जागते, हर वक्त दिमाग में सिर्फ काम की बातें घूमती रहती हैं (Business Or Job Difference).

खत्म हो जाती हैं ऑफिस की सुविधाएं

हो सकता है कि आपको अपना काम एक छोटे से कमरे या ऑफिस से शुरू करना पड़े, जबकि किसी कंपनी में काम करते समय आपके पास बहुत सुविधाएं होती हैं. अपने बिजनेस में कॉफी मशीन, हेल्पर, प्रिंटिंग मशीन वगैरह का अरेंजमेंट करने में काफी समय लग जाएगा (Start Up Hardships).

यह भी पढ़ें:

हर महीने सैलरी की गारंटी मुश्किल

बिजनेस शुरू होने में कुछ महीनों से लेकर सालों तक का टाइम लग सकता है (How To Earn Money). अगर आप कई सालों तक जॉब करके आए हैं तो आपको हर महीने फिक्सड सैलरी की आदत होगी. स्टार्ट अप में फिक्सड अर्निंग या प्रॉफिट मिलने में समय लग सकता है.

हर जगह सक्सेस मिलना मुश्किल

अगर किसी फ्रेंड या जानने वाले को उसके स्टार्ट अप में तुरंत सफलता मिल गई है तो भी जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो. हर बिजनेस प्लान और उसकी इन्वेस्टमेंट (Investment Options) दूसरे से अलग होती है. इसलिए इस लाइन में कदम रखने के बाद खुद को किसी से कंपेयर न करें.