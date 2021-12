Career Tips: अपनी हॉबी को बना लें करियर, इस तरह कमा सकते हैं रुपये

नई दिल्ली (Career Tips, Earn Money). हर कोई अपने पैशन को प्रोफेशन में कंवर्ट नहीं कर पाता है (How To Convert Passion Into Profession). दरअसल, कई बार फैमिली या सोसाइटी का दबाव हमें अपनी पसंद का करियर ऑप्शन (Career Options) चुनने की आजादी नहीं देता है. लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पैशन यानी हॉबी को प्रोफेशन में भी बदल सकते हैं. सबसे अच्छी बात है कि इससे आप अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं (How To Earn Money).

हमारे आस-पास ऐसे बहुत लोग हैं, जो अपनी नौकरी से खुश नहीं होते हैं. दरअसल, वे अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ता है. अगर आप फोटोग्राफी, डांस, म्यूजिक, राइटिंग, सिंगिंग या कुकिंग जैसी हॉबी में रुचि रखते हैं तो अब इन्हीं को अपना करियर भी बना सकते हैं. इससे आपको अच्छी आमदनी भी होगी. जानिए पैशन को प्रोफेशन बनाने के टिप्स.

1. रिसर्च से बनेगी बात

अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है. आपको अपनी हॉबी से जुड़ी हर बात पता होनी चाहिए. आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी हॉबी फुल टाइम करियर बना सकती है या नहीं, उसमें जॉब और करियर के क्या अवसर हैं, उस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए कितने अनुभव की जरूरत पड़ती है.

2. जरूरी है सही फीडबैक

कोई भी व्यक्ति अपने काम को खुद जज नहीं कर सकता है और न ही आपका परिवार या दोस्त इसमें आपकी मदद कर सकते हैं. किसी भी काम को शुरू करने से पहले सही गाइडेंस की जरूरत होती है. इसमें एक अनुभवी प्रोफेशनल आपकी हेल्प कर सकता है. काम शुरू करने से पहले अपनी हॉबी के बारे में अपने मेंटर से उचित फीडबैक लेना बिल्कुल न भूलें.

3. शुरू से करें शुरुआत

करियर स्विच करते समय आपको निचले लेवल से शुरुआत करनी पड़ सकती है. हो सकता है कि फिलहाल आप अपनी जॉब में सीनियर लेवल पर हों, लेकिन फिर भी नए करियर में सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ सकता है. इसके लिए तैयार रहें.

4. जरूरी है स्किल्स का सही इस्तेमाल

आपके पुराने और नए करियर में भले ही कुछ भी कॉमन न हो लेकिन फिर भी हर जगह से कुछ न कुछ स्किल्स सीखने को जरूर मिलती है. कुछ स्किल हर फील्‍ड में काम आती हैं. अगर आप किसी कंपनी के सेल्‍स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्किल यहां भी काम आएगी. इसलिए ध्‍यान रखें कि सभी स्किल का इस्तेमाल अपने नए करियर में करें.

5. अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनें

अपनी हॉबी में करियर बनाने से पहले आप उस फील्‍ड से जुड़े लोगों से संपर्क बढ़ा लें. अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएं और एक अच्छा नेटवर्क बनाएं. इससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

6. फंड्स में न करें कंजूसी

प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एक बिजनेस टर्म है, जिसका इस्तेमाल उन उद्यमियों के द्वारा किया जाता है जो फंडिंग की तलाश में होते हैं. आपको भी अपने लिए फंडिंग का इंतजाम करना चाहिए क्योंकि किसी भी काम के लिए आर्थिक सुविधा बहुत जरूरी है. इसलिए अपने काम से पैसे कमाने की कोशिश करें. आप चाहें तो अपनी स्किल को ऑनलाइन सिखा सकते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर ले सकते हैं या फिर खुद की वर्कशॉप भी लगा सकते हैं.