Career Tips: मन में गांठ बांध लें ये टिप्स, बॉस करेगा सिर्फ आपकी तारीफ

नई दिल्ली (Career Tips, Challenges in Office). हर ऑफिस में कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, जो सभी एंप्लॉइज को फेस करने पड़ते हैं (Challenges In Office). हालांकि, उन चैलेंज को पार करके सफल होना कुछ ही लोगों को आता है. कई लोग तो चैलेंज के बारे में जानकर ही घबरा जाते हैं (Office Tips). अगर आप हर तरह की परिस्थिति में काम करते हुए टीम को लीड (Team Leader) करना चाहते हैं या सबके पसंदीदा बनना चाहते हैं तो आपको ऑफिस में अपने बिहेवियर पर ध्यान देना होगा (Office Behaviour).

बॉस कितने भी अच्छे हों, कई कर्मचारी उनमें कमी निकाल ही लेते हैं. इसी तरह एंप्लॉइज भी कितना भी अच्छा काम क्यों न कर रहे हों, कुछ बॉस उनमें आसानी से गलती ढूंढ लेते हैं. वर्कप्लेस पर हर चैलेंज को फेस करने के लिए अपने सहकर्मियों के साथ ही बॉस के रवैये को पहचानना और समझना भी बहुत जरूरी है (Career Growth). अगर आपका बॉस आपके काम में हमेशा गलती निकालता है तो जानिए उससे डील करने के आसान टिप्स (How To Deal With Challenges In Office Tips).

ध्यान से देखें बॉस की हरकतें

ऑफिस में अपने बॉस को ऑब्जर्व करें. पता करें कि क्या वह सिर्फ आपको ही परेशान कर रहा है या सबके साथ उसका ऐसा ही व्यवहार है. अगर आपको बॉस के व्यवहार में कोई पैटर्न नजर आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस आपको बॉस के व्यवहार के अनुसा काम करना सीखना होगा.

ये भी पढ़ें:

Career Tips: इन आसान तरीकों से बढ़ाएं बिजनेस, कुछ ही दिनों में हो जाएंगे मालामालCareer Tips: प्रेशर में कैसे काम करें? इन टिप्स से ऑफिस में होगा सिर्फ आपका नाम

बॉस से लेते रहें फीडबैक

अगर बॉस समय-समय पर आपके काम पर अपना फीडबैक न देता हो तो खुद आगे बढ़कर उनसे बात करें. किसी भी बॉस के लिए फीडबैक सेशन (Feedback Session) को इग्नोर करना मुश्किल है. इससे आपको अपने काम में सुधार करने का मौका मिलेगा और बॉस के साथ रेगुलर कनेक्शन भी बनेगा. यह तरीका लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद साबित होगा.

काम का प्रूफ होना है जरूरी

क्या वर्कप्लेस पर आपका बॉस आपको इग्नोर करता है? अगर ऐसा है तो अपने काम को लेकर बहुत स्पष्ट रहें. अपने हर काम की टाइमलाइन और उसके रिजल्ट से जुड़े डॉक्युमेंट्स तैयार रखें.