Career Tips: टेलीफोन पर इंटरव्यू देते समय रखें इन बातों का ध्यान, मिनटों में होंगे सफल

नई दिल्ली (Career Tips, Telephonic Interview Tips). कोरोना संक्रमण ने जॉब सेक्टर (Job Sector) को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. लंबे समय से एंप्लॉइज वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर रहे हैं और उनकी जॉइनिंग यानी इंटरव्यू भी टेलीफोन पर ही लिया जा रहा है (Telephonic Interview). अगर आप भी किसी जॉब इंटरव्यू (Job Interview Tips) की तैयारी कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि उसका प्रोसेस फोन पर ही शुरू होगा और शायद खत्म भी. जानिए कुछ ऐसे टिप्स, जिनसे टेलीफोनिक इंटरव्यू (Telephonic Interview Tips) को क्रैक करने में मदद मिल सकती है (How To Find Job).

हर इंटरव्यू की पहली सीढ़ी टेलीफोन से शुरू होती है. किसी भी कैंडिडेट को फिजिकली ऑफिस में बुलाने से पहले फोन पर उससे बातचीत जरूर की जाती है. कुछ लोगों को टेलीफोनिक इंटरव्यू (Telephonic Interview) काफी आसान लगता है, जबकि वाकई में ऐसा होता नहीं है. इसमें आपको अपनी बातचीत के अंदाज से ही एंप्लॉयर को इंप्रेस करना पड़ता है. टेलीफोनिक इंटरव्यू में सफल (Success Tips) होने के लिए ये टिप्स काफी काम आ सकते हैं.

बातचीत के दौरान रहें पॉजिटिव

टेलीफोनिक इंटरव्यू (Telephonic Interview) के दौरान ध्यान रखें कि आप इंटरव्यूवर के सामने नहीं हैं, जहां आपकी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस से आपकी पर्सनालिटी जज की जा सकती है. यहां आपको अपनी बातों से ही खुद को प्रूव करना होगा. ऐसे में पॉजिटिव रहकर जवाब देने की जरूरत होती है. टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वासी होना जरूरी है.

नेटवर्क का रखें ख्याल

जिस तरह से इंटरव्यू हॉल में जाते समय सबको ग्रीट किया जाता है, ठीक उसी तरह कॉल उठाने के बाद और काटने से पहले उचित अभिवादन करें. बात करते समय ऐसी जगह का चयन करें, जहां नेटवर्क से जुड़ी समस्या न हो. लैंडलाइन नहीं है तो मोबाइल फोन पर इंटरव्यू देते वक्त उसकी चार्जिंग चेक कर लें. साथ ही कॉल वेटिंग भी बंद कर दें.

पहले से रखें पूरी तैयारी

जिस तरह नॉर्मल इंटरव्यू के लिए आप कई तरह की तैयारियां करते हैं, उसी तरह टेलीफोनिक इंटरव्यू (Telephonic Interview Tips) के लिए भी समय से पहले तैयारी कर लें. जिस भी क्षेत्र से संबंधित इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे संबंधित पूरी जानकारी रखें.

आवाज से बिखेरें अपना जादू

कई लोग सोचते हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू (Telephonic Interview) के दौरान कोई देख नहीं रहा है तो वे काम करते हुए या कुछ खाते हुए या लेटकर भी इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है. दरअसल, आवाज से पता चल जाता है कि आप इंटरव्यू के दौरान सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं या नहीं. इसलिए जब भी टेलीफोन पर इंटरव्यू दें, तो कोई दूसरा काम करने से बचें.