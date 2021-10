Career Tips: अच्छा अप्रेजल चाहते हैं तो काम आएंगे ये टिप्स, इस बार जरूर आजमाएं

नई दिल्ली (Career Tips, Appraisal Tips For Employers). हर अच्छी कंपनी में तय समय पर एंप्लॉइज का इंक्रीमेंट जरूर होता है (Salary Increment Tips). इसे अप्रेजल टाइम (Appraisal Time) कहते हैं. इसमें एंप्लॉई के काम करने का तरीका देखते हुए उसके इंक्रीमेंट और प्रमोशन का हिसाब-किताब तय किया जाता है (Job Promotion Tips). अगर आप अच्छा अप्रेजल चाहते हैं तो आपको इस पूरे प्रोसेस को समझते हुए अपने मैनेजर पर अच्छा इंप्रेशन जमाना होगा (How To Impress Boss).

हर कर्मचारी के लिए कंपनी के सालाना अप्रेजल सिस्टम (Appraisal System) को समझना जरूरी है. आपको मालूम होना चाहिए कि रिव्यू में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? किन बातों से प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट पर असर होता है? क्या इसमें सिर्फ टार्गेट को ध्यान में रखा जाता है या टीमवर्क जैसे अन्य मानकों को भी शामिल किया जाता है?

अच्छी तरह से करें सेल्फ अप्रेजल

ज्यादातर कंपनियां सेल्फ अप्रेजल (Self Appraisal Form) फॉर्म भरवाती हैं. यह मैनेजर के सामने अपने सभी कामों को सामने लाने का सबसे अच्छा मौका होता है. इस काम को काफी गंभीरता के साथ पूरा करना चाहिए. जिन कामों को आपने अपने KRA से आगे जाकर किया है, उनका जिक्र करने में बिलकुल न हिचकिचाएं.

याद करें सारी उपलब्धियां

अपनी और टीम की सभी उपलब्धियों को याद करके उनका रिकॉर्ड बना लें. इससे अप्रेजल मीटिंग (Appraisal Meeting) में बॉस या एचआर के सामने इन पॉइंट्स को रखना आसान होगा. अब तक के बेस्ट प्रोजेक्ट्स, बॉस या क्लाइंट से मिली तारीफ को भी इसमें जोड़ लें.

समझें गलतियां और सुधार की रखें कोशिश

अप्रेजल मीटिंग (Appraisal Meeting) में दो या उससे ज्यादा भी लोग शामिल हो सकते हैं. उनके सामने अपनी बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखें. अगर मीटिंग में आपकी किसी गलती के बारे में बात की जा रही है तो उसे स्वीकार कर सुधार की गुंजाइश की बात करें.

पूरा करें अप्रेजल प्रोसेस

अपने अप्रेजल प्रोसेस (Appraisal Process) को लास्ट तक कंप्लीट करें. उसे कभी भी बीच में न छोड़ें. मीटिंग में समस्याओं के समाधान लेकर जाएं ताकि मैनेजर को लगे कि आप कंपनी और काम के प्रति समर्पित हैं.