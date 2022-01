Career Tips: ऑफिस में खूब काम आएंगे ये हैक्स, खुद के लिए भी निकाल सकेंगे एक्सट्रा टाइम

Career Tips, Career Hacks, Office Hacks: ज्यादातर ऑफिस में सभी को 8-10 घंटे के बीच में अपना काम खत्म करना होता है. अगर आप ऑफिस के तय शेड्यूल में अपना काम खत्म नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ओवरटाइम करना पड़ता है तो अब आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा (Office Schedule). कुछ हैक्स यानी खास टिप्स आजमाकर आप ऑफिस में सबसे पहले काम खत्म कर अपने लिए भी कुछ समय निकाल सकेंगे (Time Management). इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी (How To Increase Productivity In Office).