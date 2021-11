Career Tips: एक्टर बनने के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये, जानिए कोर्स और इंस्टिट्यूट

नई दिल्ली (Career Tips, Acting Course, Bollywood). हर कोई किसी ऐसे क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, जिसमें नाम और दाम, दोनों हासिल किए जा सकें. हर साल हजारों युवा बॉलीवुड (Bollywood) में एंट्री लेने का सपना देखते हैं. मुंबई में स्थित प्रोडक्शन हाउस के बाहर रोजाना लंबी लाइन लगी रहती है लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है. कुछ स्किल्स गॉड गिफ्टेड होती हैं और अभिनय भी उनमें से एक है (Acting Skills). अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो एक्टिंग स्किल को शार्प करने के लिए इससे जुड़ा कोर्स (Acting Course) करना एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा.

भारत के अलग-अलग शहरों में कई फिल्म इंस्टिट्यूट (Film Institute In India) हैं. आप अपने बजट व सुविधा के हिसाब से उनमें एडमिशन ले सकते हैं. यहां से एक्टिंग कोर्स (Acting Course) करके आप फिल्मों में एक्टिंग के साथ ही फिल्ममेकिंग (Filmmaking Course) व अन्य बारीक चीजें भी सीख लेंगे, जिनकी आगे जाकर काफी जरूरत पड़ती है. जानिए कुछ ऐसे ही नामी-गिरामी फिल्म इंस्टिट्यूट (Film Institute In India) के बारे में, जहां से एक्टिंग कोर्स (Acting Course) करके आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं (Career In Bollywood).

एक्टिंग के ये कोर्स आएंगे काम

भारत के कई संस्थानों में एक्टिंग के शॉर्ट टर्म और लॉग टर्म प्रोग्राम करवाए जाते हैं. इन कोर्स की फीस 35 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक हो सकती है. शॉर्ट टर्म कोर्स की ड्यूरेशन 3 महीने से 6 महीने तक होती है, वहीं डिप्लोमा कोर्स और पीजी डिप्लोमा कोर्स 2 साल से लेकर 3 साल तक के हो सकते हैं (Acting Course).

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे (FTII, Pune)

फीस : 1.5 लाख प्रति सेमेस्टरकोर्स : एक्टिंग में डिग्री (3 साल)एंट्रेंस क्राइटेरिया : JET एंट्रेंस एग्जाम और ओरिएंटेशन/इंटरव्यू

अनुपम खेर्स एक्टर प्रीपेयर्स, मुंबई (Anupam Kher’s Actor Prepares, Mumbai)

फीस : 2 लाख रुपयेकोर्स : एक्टिंग में डिप्लोमाएंट्रेंस क्राइटेरिया : किसी सीन पर 3 मिनट की परफॉर्मेंस के जरिए ऑडिशन

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली (National School Of Drama, Delhi)

फीस : 8,500 रुपये प्रति वर्षकोर्स : 3 साल का डिप्लोमा कोर्सएंट्रेंस क्राइटेरिया : एनएसडी एंट्रेंस एग्जाम (NSD Entrance Exam)

अन्य इंस्टीट्यूट

व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल, मुंबईकिशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टिट्यूट, मुंबईरोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टिट्यूट, मुंबईबैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो,मुंबईसंस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली