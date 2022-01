Career Tips: 12वीं के बाद करें पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई, कुछ ही सालों में चमक उठेगा करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Career In Political Science). राजनीति शास्त्र (Political Science) बहुत बड़ा विषय है. इसमें करियर बनाने के लिए आपकी राजनीति और सिविक्स (Civics) यानी नागरिक शास्त्र में रुचि होना जरूरी है. 12वीं के बाद राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस विषय में ग्रेजुएशन करके आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं (Career Options After 12th).

पॉलिटिकल साइंस (Career In Political Science) की पढ़ाई करने वाले ज्यादातर उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाते हैं (UPSC Exam Preparation Tips). अगर आप भी राजनीति शास्त्र को मुख्य विषय के तौर पर पढ़कर इसमें भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसका शानदार स्कोप है (Career Scope In Political Science). जानिए कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शन (Career In Political Science), जिनमें राजनीति शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद आप अपना भविष्य बना सकते हैं.

1- पॉलिटिकल साइंटिस्ट (Political Scientist)

पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद राजनीतिक वैज्ञानिक की भूमिका में सरकारी सिस्टम के अलग-अलग पहलुओं और सरकारी नीतियों के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं. राजनीतिक वैज्ञानिक बनने के लिए राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री या पीएचडी हासिल करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें:

Career Tips: फ्रीलांसर के तौर पर भी कर सकते हैं अच्छी कमाई, बस इन बातों का रखें ख्यालCareer Tips: अपने मन से बाहर निकालें ये डर, इनकी वजह से खतरे में पड़ सकती है नौकरी

2- पत्रकारिता (Journalism)

मीडिया पॉलिटिक्स के सबसे करीब होती है. पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई करने वाले छात्र जर्नलिस्ट बनकर बेहतर करियर बना सकते हैं. पत्रकारिता करने के बाद एडिटर, पॉलिटिकल एंकर और कॉरेस्पोंडेंट बन सकते हैं. इसके लिए मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया जा सकता है. इसके अलावा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मीडिया एडवाइजर के रूप में नौकरी भी हासिल कर सकते हैं.

3- सिविल सर्विसेज (Civil Services)

आर्ट्स विषय से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आईएएस (IAS Officer) और आईएफएस (IFS Officer) बेस्ट करियर ऑप्शन है. जो लोग पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं, वे इस फील्ड में आसानी से करियर बना सकते हैं. आईएएस ऑफिसर भारत का नेतृत्व करते हैं और देश के कल्याण के लिए काम करते हैं. सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पॉलिटिकल सवाल आते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र आसानी से हल कर पाते हैं.