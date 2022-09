Career Tips: फुल टाइम जॉब के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें? काम आएंगे ये सीक्रेट टिप्स

नई दिल्ली (Career Tips, Sarkari Naukri Tips). भारत में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं. हालांकि उनमें से सभी सरकारी नौकरी की परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं या किन्हीं कठिन परिस्थितियों की वजह से एग्जाम की तैयारी (Sarkari Naukri Exam) के लिए अपना समय नहीं दे पाते हैं. वहीं, कुछ लोग फुल टाइम जॉब के साथ भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं.

कई लोग सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान फुल टाइम जॉब शुरू कर देते हैं. इससे उनके करियर के महत्वपूर्ण साल बर्बाद होने से बच जाते हैं. हालांकि फुल टाइम जॉब (Full Time Job) के स्ट्रेस के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. जानिए कुछ टिप्स, जिनकी मदद से आप जॉब के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं (How To Prepare for Sarkari Naukri).

1. समय का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करें- नौकरी के बीच पढ़ने के लिए कम समय बचता है. लेकिन, ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रभावी रूप से पढ़ने के लिए समय होगा ही नहीं. हर दिन करीब 3 से 4 घंटे पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं. वीकेंड पर पढ़ाई को ज्यादा समय दें. इधर-उधर घूमने जाने से बचें.

2. सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझें- जिस भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करनी है, उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, विषयों आदि की जानकारी सही तरीके से जुटा लें. इससे नोट्स बनाने और रिवीजन करने में मदद मिलेगी.

3. टेस्ट प्रैक्टिस में समय इन्वेस्ट करें- मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से आपका अनुभव बढ़ेगा. साथ ही आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि आप किस स्टेज पर हैं. इससे अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे और कमजोर विषयों को समझ सकेंगे.

4. हर मोड़ पर सकारात्मक रहें- परीक्षा की तैयारी के दौरान पॉजिटिव रहना जरूरी है. इससे आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और पढ़ाई भी ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकेंगे. अगर परीक्षा को लेकर नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो सफल होना मुश्किल हो जाएगा.

5. ऑनलाइन कोचिंग से लें मदद- परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लेना एक अच्छा विकल्प है. ऐसा करने से सिलेबस जल्दी खत्म होगा. साथ ही टीचर का एक्सपीरियंस और बताए गए टिप्स एग्जाम में काम आएंगे.

