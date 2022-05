Career Tips: क्या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? इन टिप्स से आसान होगी राह

Career Tips, Business Tips, How To Start A Small Business, Business Idea: साल 2020 और 2021 में लॉकडाउन के कारण कई लोगों की नौकरी छूट गई. 2022 में ऐसे एंप्लॉइज की तादाद बढ़ गई है, जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) खत्म होने के बाद खुद ही कंपनी से रिजाइन कर दिया है. ज्यादातर लोग बेरोजगार रहने के बजाय अपने बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं. अगर आप भी चाहें तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए.











