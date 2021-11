Career Tips: अपने शौक को बनाएं करियर, घूमते हुए कमाएं रुपये

Career Tips, IITF Course: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और ट्रैवलिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है (Career In Traveling). इस क्षेत्र में करियर बनाने की कई बेहतरीन संभावनाएं मौजूद हैं (Career Options). आप चाहें तो आईआईएफटी कोर्स (IIFT Course) करके किसी ट्रैवल ग्रुप को गाइड भी कर सकते हैं (Tour Guide Jobs). वहीं, अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो ट्रैवल ब्लॉगर (Travel Blogger) बनकर करियर का एक फ्रीलांसिंग ऑप्शन अपने साथ रख सकते हैं (Freelancing Jobs). दोनों ही मामलों में आप अपना घूमने का शौक पूरा कर सकते हैं.