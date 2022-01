Career Tips: आईटी सेक्टर में सफल होने के लिए जानें गुरु मंत्र, इनसे चमक जाएगा करियर

नई दिल्ली (Career Tips, IT Jobs). प्राइवेट नौकरी करने वाले ज्यादातर युवाओं का रुझान आईटी सेक्टर की तरफ होता है (IT Jobs). इस फील्ड में नौकरी की बेहतर संभावना के साथ ही सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है (Jobs In India). आईटी सेक्टर (IT Sector) में अपनी जगह बनाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि यहां सिर्फ डिग्री के बलबूते लंबे समय तक नहीं टिका जा सकता है. इस क्षेत्र में अपनी खास जगह बनाने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल का होना भी जरूरी है (Job Skills).

अगर आप आईटी सेक्टर (IT Sector) में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको उन खूबियों के बारे में पता होना चाहिए, जिनसे आपके करियर का ग्राफ ऊंचा हो सकता है (Career Tips). इनकी मदद से आप करियर में अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं (Career Growth). आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2025 तक आईटी सेक्टर में नौकरियों की भरमार आने वाली है (IT Jobs In India).

1- अच्छा लीडर बनना है जरूरी

लीडरशिप का मतलब सिर्फ टीम को लीड करना नहीं होता है. कोरोना काल में ज्यादातर लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं. लोगों को वर्चुअली जोड़कर सामंजस्य बिठाना, डिजिटल टेक्नीक की मदद से बिजनेस को सफल बनाना व आगे बढ़ाना भी लीडरशिप का हिस्सा है. नई चीजों को सीखने की ललक और टीम को प्रेरित करने की क्षमता आना भी जरूरी है.

2- हर परेशानी का हल ढूंढना सीखें

किसी भी बुरी स्थिति पर जीत हासिल करने के तरीके को समझ पाना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहलाता है. यह ऐसी स्किल है, जो हर सेक्टर की कंपनियां अपने कर्मचारी में देखती हैं. एंप्लॉई की इस खूबी से उसकी एनालिटिकल स्किल का भी पता चलता है. हर स्थिति में शांत मन से टीम के साथ सामंजस्य बिठाना और समस्या का समाधान ढूंढना एक अच्छे एंप्लॉई की पहचान माना जाता है.

3- जानें प्रोजेक्ट को मैनेज करने की कला

आईटी सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल आना बहुत जरूरी है. यह कैंडिडेट को उसके प्रोजेक्ट के लक्ष्य को पाने, टीम के साथ काम करने, समय से काम पूरा करने और समस्याओं का समाधान करना सिखाने में मदद करती है. यह स्किल तय करती है कि आप कितने बेहतर लीडर और कितने आदर्श एंप्लॉई साबित हो सकते हैं. यही स्किल आपको दूसरे एंप्लॉइज से अलग बनाती है.