Career Tips: ऑनरोल या ऑफरोल, किस नौकरी में हैं आप? जानें ज़रूरी अंतर

नई दिल्ली (Career Tips, Jobs in India). पढ़ाई पूरी होते ही हर कोई एक अदद नौकरी की तलाश में जुट जाता है. सभी चाहते हैं कि काम ऐसा हो, जिसमें वह मन लगाकर काम करें और खूब तरक्की हासिल करके करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच सकें. जब कोई कंपनी किसी कैंडिडेट को नौकरी पर रखती है और उन्हें सीधे सैलरी देती है तो वह On Roll Job मानी जाती है.

इन दिनों जॉब मार्केट में दो तरह की नौकरियां प्रचलित हैं- ऑन रोल जॉब और ऑफ रोल जॉब. जिस कंपनी में एंप्लॉई काम करते हैं और उन्हें उसी कंपनी से सैलरी मिलती है, उसे On Roll Job कहा जाता है. वहीं, कुछ एंप्लॉई किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और उन्हें सैलरी किसी थर्ड पार्टी के जरिए मिलती है, उसे Off Roll Job कहा जाता है.

एक्टिंग के लिए छोड़ी थी पढ़ाई, बैडमिंटन भी खेलती थीं दीपिका पादुकोण आगे देखें…

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

जानें On Roll Jobs और Off Roll Job के बीच अंतर

1. जब कोई एंप्लॉई किसी कंपनी में काम करता है और पेरोल पर भी उसी कंपनी में होता है तो वह On Roll job कहलाती है. लेकिन जब कोई एंप्लॉई तीसरी पार्टी कंपनी के लिए काम करता है और वह दूसरी कंपनी के पेरोल पर होता है तो उसे Off Roll job कहा जाता है.

2. Off Roll job को इस तरह से समझ सकते हैं कि एंप्लॉई जिस कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी उसे दूसरी कंपनी देती है, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं. हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपसे दूसरी कंपनी के लिए काम करवाती हो और जब मूल कंपनी उस काम के पैसे देती है तो उसका कुछ हिस्सा रख कर वह (थर्ड पार्टी) कैंडिडेट को सैलरी देती है.

3. On Roll job में मूल कंपनी अपने सभी एंप्लॉई का एक रिकॉर्ड बना कर रखती है, जबकि Off Roll job में मूल कंपनी अपने सभी एंप्लॉई का रिकॉर्ड बना कर रखती तो है लेकिन तीसरी पार्टी कंपनी का नहीं, जिसे वह अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है.

4. On Roll job में कुछ सख्त नियमों के साथ छंटनी और व्यवहार जे जुड़ी सभी चीज़ों की प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाला जाता है. लेकिन Off Roll jobs निर्धारित समय सीमा के लिए एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं (Contract Basis Job). उन्हें तरह-तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जिनके लिए वह दूसरे एंप्लॉई को हायर करते हैं. लेकिन ऐसी नौकरियों में किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है.

ये भी पढ़ें:

अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें? इन टिप्स से मिलेगी मदद12वीं के बाद ई-लर्निंग से घर बैठे बढ़ाएं स्किल, कोर्स सेलेक्ट करने में रखें इन बातों का ध्यान