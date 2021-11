Career Tips: नई भाषा क्यों और कैसे सीखें? जानिए करियर के लिए फायदे

नई दिल्ली (Career Tips, Language Course, Foreign Language Course). करियर में आगे बढ़ते रहने और बेहतर अवसर हासिल करने के लिए रिज्यूमे में नई स्किल्स (Job Skills) शामिल करते रहना जरूरी है (Career Growth Plan). इससे आपको दूसरों की अपेक्षा बेहतर मौके मिलेंगे. आज-कल नई भाषा सीखने का ट्रेंड (Learn New Language) काफी चल रहा है. कुछ लोग शौकिया तौर पर विदेशी भाषा (Foreign Language) सीखते हैं तो वहीं कुछ रोजगार (Rojgar Samachar) के बेहतरीन मौकों के लिए भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं (Nai Bhasha Kaise Seekhe).

अगर आप हिन्दी (Learn Hindi Language) और इंग्लिश भाषा (Learn English Language) में दक्ष हैं तो एक विदेशी भाषा सीखना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा (Foreign Language Course). अगर आप विदेशी भाषा न सीखना चाहें तो देश के ही विभिन्न हिस्सों की भी कोई भाषा सीख सकते हैं (Learn Local Language).

नई भाषा सीखने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपने नई भाषा (Learn New Language) सीखने का मन बना लिया है तो आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा और भाषा सीखने का अपना मोटिव भी समझना होगा (New Language Tips).– भाषा चुनें (Choose Language)– मोटिव ढूंढें (Find A Motive)– खुद से बातें करें (Talk To Yourself In Mirror)– आसान शब्दों से शुरुआत करें (Start With Easy Words)– लैंग्वेज लर्निंग को अपनी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ें (Add Language Learning In Lifestyle)– गलतियों से डरें नहीं (Learn From Mistakes)– ज्यादा से ज्यादा सुनें (Hear Words)– उस भाषा की फिल्में देखें (Watch Movies Of That Language)