Career Tips: MBBS और आयुर्वेद में से क्या करें? पूरे कोर्स की फीस जानकर लें फैसला

नई दिल्ली (Career Tips, MBBS vs BAMS Fees). हर साल लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. लेकिन सभी उसे पूरा नहीं कर पाते हैं. कोई नीट परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की महंगी फीस नहीं जमा कर पाता है. कुछ बच्चे एक साल ड्रॉप करके फिर से प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो कुछ मेडिकल के दूसरे कोर्स में दाखिला ले लेते हैं.

देश के विभिन्न मेडिकल संस्थानों से एमबीबीएस कोर्स करने के लिए नीट परीक्षा (NEET Exam) देना जरूरी होता है. इस परीक्षा में हासिल किए गए स्कोर के हिसाब से ही कहीं एडमिशन मिलता है. लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को उनका मनचाहा कोर्स नहीं मिल पाता है. जानिए एमबीबीएस और बीएएमएस कोर्स की फीस में कितना अंतर होता है (MBBS vs BAMS Which Is Best).

सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की MBBS फीस में है अंतर

देश के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस अधिकतम एक लाख रूपये सालाना है. ज्यादातर कॉलेजों की फीस 36 हजार से 60 हजार रुपये सालाना और हॉस्टल की पांच-दस हजार रुपये के करीब होती है. वहीं, प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर पाना आसान नहीं है. देश के सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस भी 14-15 लाख रुपये सालाना है (MBBS Course Fees).

कम है आयुर्वेद की फीस

सरकारी कॉलेज में आयुर्वेद यानी बीएएमएस कोर्स की फीस 40-50 हजार रुपये सालाना है. आयुर्वेद के प्राइवेट कॉलेज की फीस दो से चार लाख रुपये सालाना है. सरकारी कॉलेज में साढ़े चार साल का कोर्स अधिकतम 2.25 लाख रुपये में पूरा होगा और प्राइवेट कॉलेज में यही कोर्स अधिकतम 18 लाख रुपये में पूरा होगा (BAMS Course Fees). इसमें हॉस्टल फीस शामिल नहीं है.

बढ़ सकता है एक और साल

एमबीबीएस हो या बीएमएस, दोनों ही मामलों में साढ़े चार साल का कोर्स समय से तभी पूरा होता है, जब स्टूडेंट बहुत होशियार हों. अगर पढ़ाई-लिखाई या इंटर्नशिप में जरा भी चूक हुई या किसी सेमेस्टर/विषय में फेल हो गए तो उस साल की फीस और बढ़ा जाएगी. उन मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में एक और साल गुजारना पड़ेगा.

