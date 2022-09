Career Tips: 12वीं के बाद क्या करें? मेंटल हेल्थ से जुड़े क्षेत्र में बनाएं करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Mental Health Awareness). आज-कल की बिजी लाइफ में लोगों के पास काम, सोशल मीडिया और मस्ती-मजाक के लिए काफी वक्त है. लेकिन एक-दूसरे से बात करने और परेशानियों को सुनने का वक्त किसी के पास नहीं है. अकेलापन लोगों के लिए एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है. ज्यादातर लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं.

ऐसे में मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं. लोगों को मानसिक परेशानियों से निजात दिलाने वाले क्षेत्र को साइकोलॉजी का नाम दिया गया है (Psychology Courses). इसमें बिना दवाइयों का सेवन किए और सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक व्यक्ति विशेष दूसरे से बात करता है. अगर आप इस फील्‍ड में दिलचस्‍पी रखते हैं तो इसमें सुनहरे भविष्य को तलाशने की शुरुआत इसमें कर सकते हैं.

मेंटल हेल्थ से जुड़े कोर्स

मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में जाने के लिए स्टूडेंट्स 12वीं के बाद बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी (BA Honors In Psychology Course) कोर्स कर सकते हैं (Career Options After 12th). 12वीं के बाद इस कोर्स की अवधि 3 साल की है, जिन्हें 6 सेमेस्टर में बांटा गया है. वहीं, ग्रेजुएशन के बाद इस क्षेत्र में जाने के लिए एमए/एमएससी इन साइकोलॉजी की डिग्री ले सकते हैं. इसकी अवधि 2 सालों की है.

मेंटल हेल्थ क्षेत्र में करियर ऑप्शन

भारत में आत्महत्या, अवसाद और मानसिक बीमारियों के बढ़ते मरीजों के कारण इस क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है. साइकोलॉजी कोर्स करने के बाद सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी, स्कूलों, सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट इंडस्ट्री, रिसर्च संस्थान आदि में भी रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं (Career As Psychologist).

कहां से करें साइकोलॉजी कोर्स

दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्लीअलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्लीबनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी

साइकोलॉजिस्ट के तौर पर करें इतनी कमाई

यह कोर्स करने के बाद शुरुआत में 40 से 50 हजार रुपये प्रति माह कमा सकते हैं (Psychologist Salary). ध्यान रहे कि नौकरी में आपकी सैलरी अनुभव और जिम्मेदारी पर निर्भर करती है. अगर आप कहीं नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं. आज-कल ऑनलाइन कंसल्टेंट भी काफी डिमांड में हैं.

