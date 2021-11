Career Tips: बहुत चर्चा में है NCB, जानिए इस विभाग में कैसे मिलेगी नौकरी

नई दिल्ली (Career Tips, NCB Job, Jobs In India). NCB का फुल फॉर्म (NCB Full Form) ‘नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो’ (Narcotics Control Bureau) है और इसे हिन्दी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाता है (NCB Full Form In Hindi). यह एक भारतीय एजेंसी है और इसमें कार्यरत लोगों का काम है देश में ड्रग्स के डीलर, सप्लायर व सेवन करने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें इन्वेस्टिगेट करना (Drugs In India). साल 2020 से इस विभाग ने कई नामी-गिरामी हस्तियों को अपने शिकंजे में लिया है, जिसमें बॉलीवुड (Bollywood) के सितारे भी शामिल हैं. जानिए, एनसीबी में नौकरी कैसे मिल सकती है (NCB Job Vacancies).

यह तो सभी जानते हैं कि भारत में ड्रग्स खरीदना, बेचना, उन्हें बनाना या इस तरह के किसी भी मादक पदार्थ को बनाना गैरकानूनी है (Drugs Deal). लेकिन उसके बावजूद लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं (Drugs Business). भारत में ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ के जितने भी केस आते हैं, उन्हें जांच के लिए एनसीबी (NCB Job) भेज दिया जाता है (Drug Inspector Jobs).

NCB क्या है और कहां है इसका हेडक्वॉर्टर?

NCB का (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) गठन ड्रग्स व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किया गया था. एनसीबी का सीधा संबंध गृह मंत्रालय (Home Ministry Jobs) से है. एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करती है. इसका मुख्यालय दिल्ली (NCB Headquarters) में है और इसके ऑफिस मुंबई, इंदौर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना शहरों में भी हैं.

क्या है NCB का काम?

भारत में ड्रग व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और खत्म करने के लिए NCB का गठन किया गया है. यह एक खुफिया एजेंसी है. जब भी कोई व्यक्ति ड्रग्स बनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारत सरकार द्वारा एक्ट नंबर 1985 और एक्ट नंबर 1988 के तहत जांच और कानूनी कार्यवाही के लिए एनसीबी को सौंप दिया जाता है (NCB Job Profile).

जानिए NCB का रिक्रूटमेंट प्रोसेस

NCB का हिस्सा बनने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से डायरेक्ट भर्ती निकाली जाती है (NCB Recruitment Process). इसके अलावा एनसीबी में जो ऑफिसर (NCB Officer) होते हैं, उन्हें आईपीएस (IPS Jobs), आईआरएस (IRS Jobs) और पैरामिलिट्री फोर्स रैंक के अधिकारियों में से ही सीधे चुना जाता है.