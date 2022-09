Career Tips: फूड इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहा है नौकरी का स्कोप, देखें सर्टिफिकेट कोर्स की डिटेल्स

Career Tips, Nutritionist Course, Dietician Course: जो लोग फूड और उनसे संबंधित तमाम तरह के इंग्रीडिएंट्स के विषय में विस्तृत जानकारी रखते हैं, वह न्यूट्रीशियन और डायटेटिक्स के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं. उन्हें कई बड़े सरकारी संस्थानों, एनजीओ और हॉस्पिटल्स आदि में काम करने का मौका मिल सकता है. आज-कल लोग पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन भी हायर करते हैं. जानें इससे जुड़ा कोर्स (Dietician Course), करियर के मौके और सैलरी की डिटेल्स (Dietician Salary).











Follow us on