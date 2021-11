Career Tips: यह कोर्स करके रखें लोगों की डाइट का ख्याल, देखिए स्कोप

नई दिल्ली (Career Tips, Nutritionist and Dietician Career Options In India). इन दिनों न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटीशियन (Nutritionist Career, Dietician Career) के तौर पर करियर में काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं (Career Options After 12th). इनका काम लोगों के खान-पान का ध्‍यान रखते हुए उन्‍हें सही डाइट देकर फिट रखना होता है. बतौर न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन, आपके लिए निजी व सरकारी क्षेत्र (Sarkari Naukri) में करियर ऑप्शन होने के साथ ही खुद का क्लीनिक या स्टोर खोलने का विकल्प भी मौजूद होता है. इसके लिए 12वीं के बाद न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन का कोर्स (Nutritionist Course, Dietician Course) करना अनिवार्य है.

न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटीशियन फूड साइंस (Food Science Course) से जुड़ा एक ऐसा फील्ड है, जिसमें फूड न्यूट्रिएंट्स (Food Nutrients) के बारे में जानकारी दी जाती है. इसी के आधार पर बड़े स्तर पर लोगों में न्यूट्रिशन से जुड़ी समस्याओं को पहचान कर उन्हें दूर करने के समाधान तलाशे जाते हैं. इन्हीं के अनुसार, स्वास्थ्य नीति में बदलाव के सुझाव दिए जाते हैं (Health Policy Jobs).

फूड साइंस में करें ये कोर्स

इस फील्ड में करियर बनाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों के साथ 12वीं पास करना जरूरी है (Nutritionist Career). इसके बाद होम साइंस व फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग में बीएससी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस और न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं. साथ ही डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन और फूड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा भी कर सकते हैं. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इन्हीं विषयों में एमएससी की जा सकती है. इस फील्ड में रिसर्च का भी काफी स्कोप है.

यह भी पढ़ें:

Career Tips: लोको पायलट बनने के लिए दें ये परीक्षा, जानिए योग्यता और सैलरीCareer Tips: क्या आप DM बनना चाहते हैं? इस परीक्षा से आसान होगी राह

इन्हें कहां मिलेगी नौकरी

न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन काफी उभरता हुआ क्षेत्र है. इसमें जॉब की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं (Nutritionist Jobs). इनसे जुड़ा कोई भी कोर्स पूरा करने के बाद हॉस्पिटल, हेल्थ, कैंटीन, नर्सिंग केयर में काम करने के अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर के तौर पर भी काम कर सकते हैं. साथ ही केटरिंग डिपार्टमेंट, फाइव स्टार होटल, फूड मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च लैब, चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, ब्यूटी क्लीनिक, फिटनेस सेंटर और सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में भी करियर बनाया जा सकता है. न्यूज पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल आदि में भी काम करने के मौके हैं (Dietician Jobs).

फूड सेक्टर में मिलेगी इतनी सैलरी

इस फील्ड में सैलरी भी अच्छी मिलती है (Nutritionist Salary, Dietician Salary). कोर्स पूरा करने के बाद करियर की शुरुआत में ट्रेनी डायटीशियन के तौर पर हर महीने 15,000 से 20,000 रुपये सैलरी मिल सकती है. 2-3 साल का अनुभव होने के बाद 30 से 50 हजार रुपये तक सैलरी मिल सकती है. इस फील्‍ड में स्थापित हो जाने के बाद इनकम लाखों में पहुंच जाती है.