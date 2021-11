Career Tips: 12वीं के बाद करें ये कोर्स, 4 साल में मिल सकता है विदेश जाने का मौका

Career Tips, Occupational Therapy: 12वीं के बाद आप करियर के नए मौके तलाश रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी (Occupational Therapy) का क्षेत्र एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है (Career Options After 12th). इस सेक्टर में करियर बनाकर आप विदेश में नौकरी की संभावनाएं भी देख सकते हैं (Jobs in Abroad). प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (Occupational Therapist) बनने के लिए 4 साल के डिग्री कोर्स के अलावा कई डिप्लोमा कोर्स (Diploma Course) भी किए जा सकते हैं. इसके बाद आपको लाखों के पैकेज पर आसानी से नौकरी मिल जाएगी (Occupational Therapist Salary). जानिए इसके लिए जरूरी योग्यता और करियर के मौके.