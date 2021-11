Career Tips: इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं PGDM Courses, जानिए करियर स्कोप

नई दिल्ली (Career Tips, PGDM Courses). बैचलर्स कोर्स करने के बाद ज्यादातर छात्र मास्टर्स में एमबीए कोर्स (MBA Courses) करना पसंद करते हैं. इससे उन्हें अपना करियर ज्यादा सिक्योर नजर आता है. हालांकि हर कोई न तो एमबीए के लिए होने वाली कैट परीक्षा (CAT Exam) उत्तीर्ण कर पाता है और न ही सबके पास एमबीए की फीस (MBA Fees) भरने लायक फाइनेंस होता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो मैनेजमेंट का दूसरा कोर्स यानी पीजीडीएम (PGDM Courses) कर सकते हैं. इसकी वैल्यू भी एमबीए कोर्स के बराबर ही होती है.

पीजीडीएम (PGDM Courses) यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (Post Graduate Diploma In Management) में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है (PGDM Full Form). इसमें मैनेजमेंट विषयों की प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है. भारत में अब ऐसे कई संस्थान हैं, जहां ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेकर पीजीडीएम (PGDM Institutes In India) किया जा सकता है.

कहां कर सकते हैं PGDM कोर्स?

एआईसीटीई यानी All India Council for Technical Education (AICTE) के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टिट्यूट पीजीडीएम कोर्स (PGDM Courses) करवा सकते हैं. अगर पीजीडीएम का कोर्स करवाने वाले इंस्टिट्यूट को Association of Indian Universities (AIU) से मान्यता प्राप्त हो तो वहां से किया गया पीजीडीएम कोर्स MBA के बराबर माना जाता है (PGDM Institutes In India).

ये भी पढ़ें:

Career Tips: भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए दें NDA परीक्षा, यहां मिलेगी नौकरीCareer Tips: कितनी होती है IFS ऑफिसर की सैलरी? यह परीक्षा पास कर जाएंगे विदेश

PGDM कोर्स कितनी तरह का होता है?

पीजीडीएम कोर्स (PGDM Courses) 3 तरह का होता है. छात्र अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इनमें से कोई कोर्स चुन सकते हैं-फुल टाइम पीजीडीएम (Full Time PGDM)डिस्टेंस पीजीडीएम (Distance PGDM)ऑनलाइन पीजीडीएम (Online PGDM)

PGDM कोर्स की फीस

PGDM कोर्स की फीस (PGDM Course Fees) इंस्टिट्यूट के हिसाब से अलग-अलग होती है. प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में पीजीडीएम की फीस में काफी अंतर होता है. कॉलेज पर निर्भर करते हुए लगभग 1 लाख से 20 लाख तक पीजीडीएम की फीस होती है.