Career Tips: क्रिएटिव सोच वाले इस क्षेत्र में बनाएं करियर, कम समय में मिल जाएगी सफलता

नई दिल्ली (Career Tips, Product Management). मार्केट में हर दिन अलग-अलग तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं (Product Launch). जनता को भी अब इसकी आदत हो गई है. यही वजह है कि इन दिनों प्रोडक्शन का काम तेजी से किया जा रहा है. जैसे-जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे ही इस फील्ड में नौकरी की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है (Product Manager Job Profile). ऐसे में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र (Career In Product Management) में प्रोफेशन बनाने को लेकर युवाओं में रुचि देखने को मिली है.

प्रोडक्ट मैनेजमेंट (Product Management Courses) के क्षेत्र में 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद करियर बनाया जा सकता है. इसके अलावा इसमें एमबीए से लेकर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स कर प्रोडक्‍ट स्‍पेशलिस्‍ट बनने का सपना भी पूरा किया जा सकता है. अगर आप क्रिएटिव हैं और हर दिन कुछ नया सोच सकते हैं तो बतौर प्रोडक्ट मैनेजर (Product Manager Skills) इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं.

प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए करें ये कोर्स

प्रोडक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ब्रांड मैनेजमेंट में एमबीए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, ब्रांड मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा, प्रोडक्ट और संचालन मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, प्रोडक्ट और सामग्री मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बीटेक जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं (Product Management Courses).

स्टार्टअप से मिलेगी खूब मदद

स्टार्टअप इंडिया (Startup India) और मेक इन इंडिया (Make In India) जैसे प्रोग्राम के चलते अब हर शहर में प्रोडक्ट मैनजर की डिमांड काफी बढ़ गई है (Career In Product Management). आने वाले समय में इसमें और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी (Career and Growth). भारत सरकार भी स्टार्टअप पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है (Startup India).

मार्केट में बनानी होगी प्रोडक्ट की जगह

प्रोडक्ट मैनेजर का काम प्रोडक्ट प्लानिंग, रिसर्च, क्रिएशन, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग सेल्स और मार्केटिंग संबंधी प्रोसेस देखना होता है (Product Manager Job Profile). इनका मुख्य काम होता है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में बनाए रखना या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना.