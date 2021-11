Career Tips: 10वीं-12वीं के बाद ऐसे चुनें सही करियर, काम आएंगे ये टिप्स

नई दिल्ली (Career Tips, Board Exam 2022). बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने से पहले ही भविष्य की चिंता सताने लग जाती है. हर कोई अपने करियर को लेकर काफी चिंतित रहता है और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करता है (Best Career Options After 12th). लेकिन कई बार सही करियर गाइडेंस (Career Guidance) न मिल पाने के कारण छात्र भटक भी जाते हैं. अगर आप 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2022) दे चुके हैं या देने वाले हैं तो ये करियर टिप्स (Career Tips) आपकी काफी मदद कर सकते हैं (Career Options After 10th).

10वीं या 12वीं के बाद सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) करें या निजी क्षेत्र में जाएं, इसे लेकर संशय में होना स्वाभाविक है. अगर आप सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो एक बार ये टिप्स पढ़ लें. शायद आपकी मुश्किल कुछ कम हो जाए (Career Options After Board Exam 2022).

शुरू करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2022) खत्म होने के बाद प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) की तैयारी शुरू करके आप सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) करके देश सेवा का संकल्प ले सकते हैं. इसमें अच्छे पैकेज और शोहरत के साथ ही जॉब सिक्योरिटी (Job Security) की भी गारंटी रहती है.

देश सेवा के लिए खुले हैं ये रास्ते

देश की सेवा करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी (Indian Army Jobs) या नेवी (Navy Jobs) में जाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है. कक्षा 11वीं के बाद से इंडियन आर्मी और नेवी जॉब्स के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसलिए बोर्ड परीक्षा खत्म होते ही इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दें.

सामने हैं ये करियर ऑप्शंस भी

कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं हो जाने के बाद आप वायु सेना, एनडीए (NDA Exam), एयरफोर्स, एसएससी (SSC Jobs), रेलवे (Railway Jobs), स्टेट बैंक क्लर्क (Bank Jobs), आईबीपीएस क्लर्क और पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दें. आपको नौकरी में निश्चित सफलता हासिल होगी.