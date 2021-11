Career Tips: 12वीं के बाद करें वोकेशनल कोर्स, संवर जाएगा करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Vocational Course): कई बार कुछ लोग किसी मजबूरी की वजह से या पढ़ाई में मन न लगने की वजह से 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं (Career Options After 12th). ऐसे में वोकेशनल कोर्स (Vocational Course In India) करके करियर (Career) को एक नई राह दी जा सकती है. 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके लोग तक, वोकेशनल कोर्स की मदद से कम उम्र में ही अपने लिए कमाई का जरिया ढूंढ सकते हैं (Earn Money). भारत में इन दिनों वोकेशनल कोर्स काफी डिमांड में हैं (Vocational Course In India).

वोकेशनल कोर्स करने के बाद स्किल के आधार पर नौकरी (Skill Based Jobs) हासिल करना आसान हो जाता है. अगर आप चाहें तो 12वीं के बाद अपनी पसंद के क्षेत्र के एक्सपर्ट बनने के लिए कोई वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं (Vocational Course After 12th). जानिए भारत में किन क्षेत्रों में वोकेशनल कोर्स करके सफलता हासिल की जा सकती है (Vocational Course).

वोकेशनल कोर्स के फायदे

वोकेशनल कोर्स करने में समय और फीस कम लगती है. इसे करने के बाद आप अपने पसंदीदा क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं. ये कोर्स डिमांड के आधार पर तैयार किए जाते हैं. इन्हें ऑनलाइन भी किया जा सकता है. आईटीआई (ITI Course) और पॉलिटेक्निक (Polytechnic Course) में कई खास वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए हैं.

स्किल सेंटर से जुड़ जाएं

दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर (World Class Skill Centre) से जुड़कर स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं. इस सेंटर से चार वोकेशनल कोर्स चलते हैं. रिटेल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स व इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी.

ये भी पढ़ें:

IAS Interview: पिता के निधन पर भी नहीं रुके, कुछ ऐसी है UPSC टॉपर दिव्यांशु निगम की कहानीUPTET Exam 2021: घर बैठे करें UPTET की तैयारी, गांठ बांध लें ये चीजें

काम के हैं ये वोकेशनल कोर्स

वोकेशनल कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Course) की तरह किए जाते हैं. इसके तहत वेब डिजाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, फोटोग्राफी, गेम डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म, कंप्यूटर साइंस, हाउस कीपिंग ऑफिस मैनेजमेंट आदि कोर्स किए जा सकते हैं.

10वीं पास वालों के लिए भी हैं मौके

10वीं पास छात्र आईटीआई से वोकेशन कोर्स कर सकते हैं. यहां कई तरह के कोर्स सिखाए जाते हैं. इसके साथ ही कई स्पेशलाइज्ड कोर्स भी कराए जाते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हटकर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेंड से वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं.