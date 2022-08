Career Tips: क्या हैं वोकेशनल कोर्स के फायदे? जानें योग्यता और बेस्ट कॉलेज

Career Tips, Vocational Course List, Vocational Courses After 12th: वोकेशनल कोर्स का संबंध व्यावसायिक पाठ्यक्रम से होता है. इसके अंतर्गत कैंडिडेट को व्यवसाय परक शिक्षा की जानकारी दी जाती है. इनमें शॉर्ट टर्म से लेकर डिप्लोमा व डिग्री तक हासिल कर सकते हैं. इसमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल जानकारी भी दी जाती है. इन ट्रेड कोर्स में कैंडिडेट महारत हासिल कर लें तो नौकरी मिलना काफी आसान हो जाता है. इन्हें 10वीं (Vocational Courses After 10th) और 12वीं के बाद भी किया जा सकता है.











