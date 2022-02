Career Tips: अपनी डेस्क पर जरूर रखें ये चीजें, काम में दिखेगा फर्क

नई दिल्ली (Career Tips, Work From Home). इन दिनों ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) के दौरान कई लोग आराम से बेड पर बैठकर काम करते हैं, जोकि गलत है. घर से काम करने के दौरान अपना वर्क एरिया (Work Desk At Home) निश्चित करना चाहिए और उसे सजाकर रखना चाहिए. अपनी वर्क डेस्क (Work Desk Accessories) पर कुछ चीजें रखने से वर्क प्रोडक्टिविटी (Work Productivity) बढ़ाई जा सकती है.

हम सभी अपनी ऑफिस डेस्क (Office Desk) तो खूब सजाकर रखते हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) के दौरान ये चीजें भूल जाते हैं. हालांकि, अगर आप घर पर भी ऑफिस जैसा माहौल बनाकर रखेंगे तो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे (Job Tips). ऐसी कई चीजें हैं, जिन्हें वर्क डेस्क पर रखना बहुत जरूरी होता है (Work Desk Accessories). इनसे काम में एकाग्रता बढ़ती है, स्ट्रेस से दूर रहते हैं और करियर ग्रोथ में भी मदद मिलती है.

नोटपैड से आसान होता है काम

वैसे तो अब हर चीज के लिए हम मोबाइल अपने पास रखते हैं लेकिन नोटपैट की बात कुछ अलग होती है. दिमाग में अचानक से कोई बात आ जाए या मीटिंग से जुड़ी कोई चीज नोट करनी हो तो ये नोटपैट बहुत काम आते हैं. इन्हें वर्क डेस्क पर जरूर रखें.

लैपटॉप स्टैंड में करें इन्वेस्ट

आज-कल ज्यादातर लोग डेस्क जॉब (Desk Job) कर रहे हैं. लैपटॉप के बगैर उनका काम अधूरा है. कई लोग बैक पेन की शिकायत करते हैं. दरअसल, कई घंटों तक लगातार लैपटॉप पर काम करने से बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है. लैपटॉप स्टैंड (Laptop Stand) से आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं.

हेल्दी स्नैक्स से बढ़ेगी एनर्जी

काम करने के दौरान भूख लग जाना लाजिमी है. ऐसी स्थिति में जंक फूड (Junk Food) खाने का मन करने लग जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपनी वर्क डेस्क पर हेल्दी स्नैक्स रखना शुरू कर दें. अपने पास फल, मेवा आदि रखें. इनसे आपको एनर्जी भी मिलेगी.

कंप्यूटर ग्लास से ठीक रहेगी स्लीप साइकिल

अगर आपको नजर का चश्मा नहीं लगा है तो लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय ब्लू लाइट वाले लेंस लगा लें (Blue Light Glasses). इससे आपकी आंखों की रोशनी ठीक रहेगी और स्लीप साइकिल (Sleep Cycle) भी नियंत्रित रहेगी.

स्ट्रेस बॉल है मस्ट

इन दिनों स्ट्रेस बॉल (Stress Ball Benefits) का क्रेज काफी बढ़ गया है. काम के दौरान टेंशन हो जाना बहुत स्वाभाविक है. आप चाहें तो एक स्ट्रेस बॉल वर्क डेस्क पर ही रख सकते हैं. जब भी किसी तरह का स्ट्रेस हो या गुस्सा आए तो इसका इस्तेमाल जरूर करें.