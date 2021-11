Exam Mistakes: किसी भी परीक्षा में न करें ये गलतियां, हो जाएगा भारी नुकसान

Exam Mistakes, Study Tips, CBSE: परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है. आपमें से बहुत स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams 2022) या प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे होंगे. कई बार हमें अंदाजा भी नहीं लगता है और हम परीक्षाओं की तैयारी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं (Exam Mistakes), जो बाद में परीक्षा देते समय हमारे लिए नेगेटिव साबित हो जाती हैं. अगर आप अपनी बोर्ड या प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको समय पर उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए (How To Score Good Marks In Board Exams 2022).