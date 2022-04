UP Board Exam 2022: 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने छोड़ी यूपी बोर्ड परीक्षा, यहां समझें पूरी टाइमलाइन

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UP Board 10th 12th Exam 2022). यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा किया जाता है. इस साल यूपी में चुनाव (UP Elections) के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन कुछ देरी के साथ किया गया था. यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म हो चुकी है. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम किए गए थे.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) से जुड़ी सभी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक की जा सकती हैं. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम भी इसी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा (UP Board Results). उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा खत्म होने के बाद जल्द ही कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया जाएगा. इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम सिलेबस (UP Board Exam Syllabus) में कटौती की गई थी.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें:

CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर, जानें कैसे मिलेंगे एडमिट कार्डक्या वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी CBSE बोर्ड टॉपर की कॉपी? पढ़ें पूरी खबर