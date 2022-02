CM Yogi Adityanath Education: सिर्फ गणित के शौकीन नहीं हैं सीएम योगी, इन चीजों में भी है दिलचस्पी

नई दिल्ली (CM Yogi Adityanath Education). उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर आज से चुनाव शुरू हो चुके हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) चार चरणों में आयोजित किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. वोटों की गणित समझने वाले सीएम योगी की शुरू से ही गणित विषय में भी विशेष रुचि रही है.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई भी वहीं से हुई थी (CM Yogi Adityanath Education). उस समय उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था (UP CM Yogi Real Name). तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था.

ऐसे तय हुआ अजय से योगी तक का सफरउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था (CM Yogi Adityanath Education). वहां से उन्होंने गणित से बीएससी की डिग्री हासिल की. बताया जाता है कि मैथ्स योगी का सबसे पसंदीदा विषय था. 1993 में पढ़ाई के दौरान वे गोरखपुर पहुंच गए थे.। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा लेकर उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था और फिर योगी बन गए थे.

ये भी पढ़ें:Career Tips: इन तरीकों से ऑनलाइन भी कमा सकते हैं रुपये, बहुत कारगर हैं ये ऑप्शनUPSC Exam: IAS बनने के लिए पढ़ें ये किताबें, घर पर रहकर भी हो जाएंगे सफल