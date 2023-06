नई दिल्ली (Competitive Exams English Syllabus). संघ लोक सेवा आयोग, सीबीएसई, राज्य लोक सेवा आयोग आदि सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं (Sarkari Naukri). हर साल बड़ी संख्या में युवा इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं. यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) हो या सीटीईटी, यूपीटीईटी हो या क्लैट, सबमें अंग्रेजी से जुड़ा एक सेक्शन जरूर होता है.

अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है (General English Questions). अब आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का काफी इस्तेमाल किया जाता है. राज्य व केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं व एंट्रेंस एग्जाम में भी इंग्लिश लैंग्वेज पर काफी फोकस किया जाता है. अगर आप सरकारी नौकरी या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इनमें से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए अंग्रेजी का पूरा सिलेबस.

जनरल इंग्लिश सिलेबस 2023

अंग्रेजी विषय के सिलेबस को कई सेक्शन में बांटा गया है. उम्मीदवार चाहें तो घर पर रहकर ही इंग्लिश सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं (English Books to Read). इसके लिए अंग्रेजी की कुछ जनरल किताबें खरीदी जा सकती हैं.

वोकैबुलरी (English Vocabulary)

1- Synonyms And Antonyms, Homonyms2- Spelling Test/Cloze Test3- Fill in the Blanks4- Idioms & Phrases5- One Word Substitution6- Sentence or Phrase Improvement7- Word Association

इंग्लिश ग्रामर (English Grammar)

1- Active and Passive Voice2- Direct & Indirect Speech3- Fill in Blanks – Conjunction, Preposition, Tenses, etc.4- Sentence Correction/Error Spotting5- Multiple Meaning

वाक्य पुनर्व्यवस्था (Rearrangement of Sentences)

1- Para Jumbles/ Jumbled Sentence2- Paragraph Completion

कॉम्प्रिहेंशन (Comprehension)

स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं तक में कॉम्प्रिहेंशन को बहुत जरूरी सेक्शन माना गया है. इससे उम्मीदवार की इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग स्किल्स समझ में आ जाती हैं (English Reading Skills).

डिस्क्रिप्टिव (Descriptive)

Essay Writing/ Letter Writing/ Precis Writing- इससे उम्मीदवारों की इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और बेसिक ज्ञान का टेस्ट लिया जाता है. निबंध लेखन, पत्र लेखन आदि की लगातार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. इसे स्कोरिंग सेक्शन के तौर पर रखा जा सकता है.

