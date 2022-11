Career Tips : अक्‍सर 12वीं के बाद स्‍टूडेंटस यह समझ नहीं पाते हैं कि बी.ई में एडमिशन लें या बीटेक में एडमिशन लें. कई बार लोग इनके बीच का फर्क भी नहीं समझ पाते. आमतौर पर यह धारणा है कि बी.ई. और बी.टेक एक ही कोर्स है, लेकिन ऐसा है नहीं दोनों के कोर्स और सिलेबस में अंतर होता है. बी.टेक का कोर्स व्यावहारिक अनुप्रयोग पर अधिक जोर देता है, जबकि बी.ई कोर्स सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है.

बी.टेक और बी.ई के बीच समानता :

1. यह दोनों कोर्स मान्यता प्राप्त हैं और छात्रों को समान अवधारणाओं का ज्ञान प्रदान करते हैं.2. बीई और बीटेक दोनों के पास करियर ग्रोथ और नौकरी के अवसर समान हैं और अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं.3. बीई और बीटेक दोनों कोर्स में दाखिला के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (राष्ट्रीय या राज्य स्तर)उत्तीर्ण करनी होती है.

बी.टेक और बी.ई के बीच अंतर (Difference between B.Tech and B.E.) :

दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि बी.ई जहां अधिक नॉलेज व थ्‍योरी पर आधारित है, वहीं बीटेकस्किल डेवलप करने पर जोर देता है. इसके कारण, बी.टेक का सिलेबस अधिक विस्तृत होता है, क्योंकिऔद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार स्किल में परिवर्तन होता रहता है. साथ ही बी.टेक छात्रों के लिएइंटर्नशिप और औद्योगिक सर्वे अनिवार्य है. वहीं बी.ई छात्रों के लिए यह अनिवार्य नहीं है. इनके सिलेबस में एक विषय के रूप में गणित को अधिक महत्व दिया गया है. बी.टेक छात्रों की तुलना में बी.ई छात्रों को गणित अधिक विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाता है.

बी.टेक व बी.ई. का सिलेबस (B.Tech and B.E. syllabus) :

बी.टेक का सिलेबस स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है. बी.टेक कोर्स पहले वर्ष से ही शाखाओं के मुख्यविषयों पर केंद्रित है. बी.ई का सिलेबस डेटा और सिद्धांत पर अधिक आधारित है. एक बी.ई. छात्र कोअन्य शाखाओं के विषयों का भी अध्ययन करना पड़ता है. इससे लोगों को लगता है कि बी.ई. ज्‍यादाबेहतर है, क्योंकि छात्र को अन्य शाखाओं का भी ज्ञान होना चाहिए.

बी.टेक या बी.ई. दोनों डिग्री कोर्स (B.Tech or B.E.) :

बी.ई और बीटेक दोनों ही डिग्री प्रोग्राम हैं. छात्र कॉलेजों के आधार पर एक विशेष डिग्री काविकल्प चुन सकता है. डिग्री के मामले में बी.ई या बी.टेक दोनों को समान माना जाता है.

बी.ई और बी.टेक के बाद जॉब के अवसर (Job opportunities after BE and B.Tech):

इंजीनियरिंग के बाद सार्वजनिक, निजी या सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने की अच्छी संभावना है. आपकोबस बीई/बीटेक पाठ्यक्रमों में कम से कम 60 प्रतिशत अंक चाहिए. रेलवे से लेकर कई सरकारी विभागों में समय समय पर बीई और बीटेक की योग्‍यता रखने वालों के लिए भर्तियां निकलती रहती हैं.