DU admission 2022: 2nd राउंड अलॉटमेंट के बाद आज जारी होगी वैकेंट सीट लिस्ट

DU vacant seats list 2022: दिल्ली विश्वविद्यालय आज, 4 नवंबर को डीयू की दूसरी सीट अलॉटमेंट के बाद खाली सीटों की लिस्ट (DU vacant seats list 2022) जारी करेगा. डीयू की खाली सीटों की लिस्ट entry.uod.ac.in पर जारी होगी. रिक्त सीटों की जांच करके, उम्मीदवार डीयू यूजी प्रवेश 2022 के आगे के चरणों के लिए अपना कॉलेज और कार्यक्रम तय कर सकते हैं.

डीयू यूजी मिड-एंट्री ऑप्शन और हायर प्रीफ्रेंस को री-ऑर्डर करने (DU UG mid-entry option and window to re-order higher preferences will be ) के लिए विंडो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक उपलब्ध होगी. डीयू की तीसरी मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को जारी होगी. उम्मीदवारों को 11 से 13 नवंबर तक अलॉटमेंट सीट स्वीकार करनी होगी और एडमिशन फीस जमा करने की लास्ट 15 नवंबर है.

एक बार तीसरी सीट का डीयू प्रवेश 20022 पूरा हो जाने के बाद, डीयू शेष सीटों के लिए स्पॉट राउंड की घोषणा करेगा. डीयू 17 नवंबर को खाली सीटों के लिए पहले स्पॉट एलोकेशन राउंड की घोषणा करेगा. उम्मीदवार 18 से 19 नवंबर तक स्पॉट एलोकेशन राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को पोर्टल पर जाना होगा. डैशबोर्ड पर उपलब्ध ‘स्पॉट एडमिशन’ विकल्प का चयन करना होगा. पहली डीयू स्पॉट आवंटन सूची 22 नवंबर को जारी की जाएगी. विश्वविद्यालय खाली सीटों की उपलब्धता के मुताबिक कई स्पॉट राउंड की घोषणा कर सकता है.

दूसरी मेरिट लिस्ट के मुकाबले दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुल 15,236 उम्मीदवारों ने एडमिशन लिया है. इनमें से 9,439 अभ्यर्थियों ने अपने पाठ्यक्रमों और कॉलेज को अपग्रेड किया है. डीयू के पहले सीट आवंटन में, कुल 59,100 उम्मीदवारों ने दाखिला किया, हालांकि, 15,398 उम्मीदवारों ने अपनी सीटों की पुष्टि की है.