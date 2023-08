Career Options, How To Become Hair Dresser : सवाल-जवाब वाले प्लेटफॉर्म क्वोरा पर अनुभव नाम के एक यूजर ने सवाल पूछा कि भारत में हेयर कटिंग कोर्स कहां से कर सकते हैं. कई यूजर्स ने उनके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की. इस सवाल का सही जवाब कई अन्य युवा भी जानना चाहते हैं, जो हेयर स्टाइलिस्ट या प्रोफेशनल बारबर बनना चाहते हैं. कई प्राइवेट संस्थान हेयर कटिंग में कोर्स कराते हैं. लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूट की जानकारी लेकर आए हैं जहां से बेहद कम फीस में हेयर कटिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं.

हेयर कटिंग या बारबर में डिप्लोमा कराने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग (IISDT) है. यह एक आईएसओ सर्टिफाइड और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्किल डेवलपमेंट एवं वोकेशनल एजुकेशन आटोनॉमस ऑर्गनाजेशन है. इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 28 अगस्त तक या इससे पहले इनरोलमेंट करने पर फीस में 50% की छूट मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए IISDT की वेबसाइट https://iisdt.in/product/diploma-in-barber/ पर विजिट किया जा सकता है.

कितने समय का है कोर्स

बारबर में डिप्लोमा कोर्स 370 घंटे का है. कोर्स के दौरान हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, हेयर कटिंग सर्विस, हेयर कटिंग के तरीके और मसाज व फेशियल ट्रीटमेंट आदि के बारे में जानकरी दी जाएगी. कोर्स पूरा करने के बाद 120 मिनट की परीक्षा होगी. जिसमें पास होने के लिए 600 में से कम से कम 40 मार्क्स लाने होंगे. इसके बाद ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा.

कितनी है कोर्स की फीस

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग (IISDT) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बारबर में डिप्लोमा करने की फीस 5000 रुपये है. लेकिन 28 अगस्त तक या इससे पहले एनरोलमेंट कराने वालों को सिर्फ 2500 रुपये फीस देनी होगी.

हेयर स्टाइलिस्ट की कमाई

भारत में एक अच्छा हेयर ड्रेसर/ हेयर स्टाइलिस्ट औसतन छह लाख रुपये सालाना तक कमा लेता है. इस फील्ड में कमाई पूरी तरह अपनी स्किल पर निर्भर करती है. इसके लिए हेयर ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है.ये भी पढ़ें-भूखे पेट सोए, 7 साल की उम्र से बेचा अखबार, फिर बने लाखों करोड़ की कंपनी के मालिकChandrayaan 3: ठेले पर धोईं प्लेटें, फीस भरने के नहीं थे पैसे, अब चंद्रयान 3 की टीम में बनाई जगह