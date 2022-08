English Learning: वारिस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिश्तों की इस लिस्ट से दूर करें अपना कंफ्यूजन

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, Angreji Sikhen). अंग्रेजी भाषा के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की स्थिति में आपको इसमें बातचीत करने में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है (English Language Basics). आंटी, अंकल, मंगेतर आदि रिश्तों को अंग्रेजी भाषा (English Language) में अलग नामों से पुकारा जाता है (Know Relationships in English Language).

इंग्लिश लैंग्वेज में कई रिश्तों को एक ही नाम से जाना जाता है. जैसे, मामा, ताऊ, चाचा, मौसा, फूफा आदि को अंकल कहा जाता है. मामी, ताई चाची, मासी, बुआ आदि को आंट या आंटी कहा जाता है. दादा, नाना को ग्रैंडफादर और दादी, नानी को ग्रैंडमदर कहते हैं. जानिए विभिन्न रिश्तों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं (Know Relationships in English Language).

1- Adopted daughter- दत्तक पुत्री (गोद ली हुई बेटी)2- Adopted son- दत्तक पुत्र (गोद लिया हुआ बेटा)3- Ancestors- पूर्वज4- Acquaintance- जान-पहचान वाले5- Beloved- प्रेमी/प्रेमिका6- Bride- दुल्हन7- Groom- दूल्हा8- Daughter in law- बहू9- Descendant- वंश10- Fiance- मंगेतर11- Heir- वंशज12- Nephew- भांजा/भतीजा13- Niece- भांजी/भतीजी14- Son in law- दामाद15- Sister in law- भाभी/ननद/जेठानी/देवरानी

