English Learning: जानिए बैंक से जुड़े 20 अंग्रेजी शब्द, आसान होगा हर काम

नई दिल्ली (English Learning, Bank Guide, Bank Terms). बैंक से जुड़े काम करना तब आसान हो जाता है, जब आपको उससे जुड़े सभी ज़रूरी टर्म पता हों. बैंक टर्मिनोलॉजी (Bank Terminology) की जानकारी होने पर आप खुद भी अपने काम कर सकते हैं और बैंक जाकर वहां कार्यरत लोगों को भी अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं. साथ ही उनकी बात भी समझ सकते हैं.

बैंक से जुड़े ज्यादातर कार्यों के लिए अब अंग्रेजी शब्दों (English Words) का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपने स्कूल या कॉलेज में बैंकिंग विषय नहीं पढ़ा है तो आपके पास इन शब्दों का ज्ञान होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है (English Sikhen). हालांकि इस बैंक गाइड की मदद से आपको कुछ सहूलियत ज़रूर मिलेगी.

1- Abstract of teller’s – गणक की रसीद2- Account – लेखा/खाता/हिसाब3- Agreement – करार/अनुबंध4- Allotment – आवंटन5- Amount Deposited – जमा राशि6- Assets – परिसंपत्ति7- Borrower – उधार लेने वाला; ऋणी8- Brokerage – दलाली9- Cash Receipt – नकदी रसीद10- Chest – तिजोरी11- Credit limit – साख सीमा12- Currency – मुद्रा13- Import duty – आयात शुल्क14- Insolvency – दिवाला15- Insurance – बीमा16- Consignment – प्रेषण17- Mortgage – गिरवी रखना18- Non payment – गैर अदायगी19- Not sufficient- पर्याप्त रुपये नहीं20- Verification – सत्यापन

