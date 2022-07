English Learning: इंग्लिश में कैसे बात करें? इन 10 वाक्यों से करें शुरुआत

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, English Sikhen). मन में कुछ सीखने की इच्छा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और रास्ते भी खुद ही निकल आते हैं. इन दिनों अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं. अब किताबों के साथ ही विभिन्न वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए भी अंग्रेजी भाषा बोलना और समझना सीखा जा सकता है.

न्यूज़ 18 की सीरीज़ ‘Learn English’ के जरिए भी आप अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ मज़बूत बना सकते हैं. जानिए कुछ आसान वाक्य, जिनका इस्तेमाल रोज़ाना की आम बोलचाल में किया जा सकता है. इंग्लिश लैंग्वेज (English Language) में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये वाक्य आपके बहुत काम आ सकते हैं (Easy English Sentences With Hindi Meaning).

1- ईमानदारी एक बड़ा गुण है.Honesty is a great quality.

2- देव की आंखों में एक चमक थी.There was a glitter in Dev’s eyes.

3- देश के ज्यादातर हिस्सों में रिमझिम वर्षा हो रही है.It is drizzling in most of the parts of the country.

4- तुम कितनी बार दिल्ली गए हो?How many times have you been to Delhi?

5- मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?What can I do for you? (Or) How can I help you?

6- तुम्हें मिठाई पसंद है या चॉकलेट?Do you like sweets or chocolate?

7- इलाज चल रहा है.The treatment is going on.

8- राकेश को नींद आ रही है.Rakesh is feeling drowsy/sleepy.

9- तुम्हारी समस्या क्या है?What is your problem?

10- पिछले दो घंटे से लाइट नहीं आ रही है.There has been a power cut since 2 hours.

