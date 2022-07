English Learning: रोजाना की बातचीत में इस्तेमाल करें अंग्रेजी के ये शब्द, तारीफ करेंगे लोग

नई दिल्ली (English Learning, English Sikhen). अब अंग्रेजी का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई या जॉब के दौरान नहीं किया जाता है. आज-कल हिंदी टीवी सीरियल्स, वेबसीरीज़ और फिल्मों में भी अंग्रेजी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है. इस वजह से हर किसी के लिए हिंदी की बेसिक जानकारी होना अनिवार्य हो गया है (Learn English).

अंग्रेजी सीखना रॉकेट साइंस नहीं है. इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ शब्द सीखकर उनका सही जगह पर इस्तेमाल करना आना चाहिए (English Words With Meaning). जानिए अंग्रेजी के कुछ बेहद आसान शब्द, जिन्हें अपनी आम बोलचाल की भाषा में बेहद आसानी से यूज़ कर सकते हैं. इन्हें समझने के लिए आपको अलग से डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी (English To Hindi Dictionary).

1- Forget – भूलनाEg: Did you forget something? (क्या आप कुछ भूल गए हैं?)

2- Teach – पढ़ानाEg: I teach at a school nearby. (मैं पास के एक स्कूल में पढ़ाती हूं.)

3- Read – पढ़नाEg: I love to read novels. (मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है.)

4- Live – रहनाEg: I live in Kanpur. (मैं कानपुर में रहती हूं.)

5- Work – काम करनाEg: I work in a reputed organization. (मैं एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम करती हूं.)

6- Help – मदद करनाEg: My friend is always willing to help people. (मेरा दोस्त दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है.)

7- Repent – पछतानाEg: Don’t repent for your mistakes later. (अपनी गलतियों के लिए बाद में मत पछताना.)

8- Serve – सेवा करनाEg: Rakesh wants to serve the needy. (राकेश जरूरतमंदों की सेवा करना चाहता है.)

9- Stay – ठहरनाEg: She asked him to stay, but he had to go to work. (उसने उसे ठहरने के लिए कहा लेकिन उसे काम पर जाना था.)

10- Buy – खरीदनाEg: Do not buy anything without checking the expiry date. (एक्सपायरी डेट चेक किए बिना कुछ भी न खरीदें)

