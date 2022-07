English Learning: आज ही याद कर लें अंग्रेजी के ये आसान शब्द, बात करने में नहीं होगी परेशानी

नई दिल्ली (English Learning, English Sikhen, Learn English). अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल अब सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर नहीं किया जाता है. अंग्रेजी सिर्फ स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों या ऑफिस जाने वालों के लिए जरूरी नहीं है. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या लोगों से मिलते-जुलते रहते हैं, तो भी आपको इसका ज्ञान होना चाहिए.

इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. लगभग हर देश में इसका इस्तेमाल किया जाता है. भारत में भी अंग्रेजी भाषा को काफी वरीयता दी जाती है. घर में रहने वालों के लिए भी इस भाषा का बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य है. अंग्रेजी में ऐसे कई शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल आप रोजाना की बेहद आम बातचीत में आसानी से कर सकते हैं. जानिए अंग्रेजी के शब्द, उनके हिंदी में अर्थ और वाक्य (English Words With Meaning).

1- Reply – जवाब देनाExample: I am looking forward to your reply. (मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूं)

2- Depend on – निर्भर होनाExample: Please don’t depend on me for your studies. (अपनी पढ़ाई के लिए मुझ पर निर्भर मत रहो.)

3- Repent – पछतानाExample: Do good. You will not repent later. (हमेशा अच्छा करो. बाद में पछतावा नहीं होगा.)

4- Take medicine – दवा लेनाExample: Take medicine if you are not feeling well. (अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो दवा लें.)

5- Certificate – प्रमाण पत्रExample: Do you have class 10th certificate? (क्या आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है?)

6- Change – बदलनाExample: Be the change you want to see in others. (खुद वो बदलाव बनिए, जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं.)

7- Face – सामना करनाExample: How will you face this situation? (आप इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे?)

8- Meet – मिलनाExample: When will you meet me? (आप मुझसे कब मिलेंगे?)

9- Give – देनाExample: Please give this packet to me. (कृपया यह पैकेट मुझे दे दीजिए.)

10- Thought – विचारExample: What are your thoughts on this? (इस पर आपके क्या विचार हैं?)

