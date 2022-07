English Learning: बिना किसी टीचर के घर बैठे सीखें इंग्लिश, इन शब्दों से बढ़ेगा ज्ञान

नई दिल्ली (English Learning, English Sikhen, Learn English). बच्चे हों या बड़े, इन दिनों सोशल मीडिया पर लगभग हर कोई एक्टिव रहता है. सोशल मीडिया पर स्टेटस लिखना हो या वीडियो बनाना हो, काफी लोग अंग्रेजी भाषा को वरीयता देते हैं. इस उदाहरण के जरिए हम आपको जिंदगी में अंग्रेजी का महत्व समझाना चाहते हैं.

अगर आप पढ़ाई-लिखाई पूरी कर चुके हैं, जॉब भी लग गई है या हाउसवाइफ हैं या रिटायर हो गए हैं तो आप सोचेंगे कि अब किसी विदेशी भाषा पर समय क्यों लगाएं. लेकिन अंग्रेजी अब सिर्फ एक विदेशी भाषा नहीं रह गई है. यह हमारी रोजाना की बोलचाल का अहम हिस्सा बन चुकी है. आप कुछ बेसिक शब्दों का हिंदी अर्थ जानकर अंग्रेजी में आसानी से संवाद कर सकते हैं (English Words With Meaning).

1. Laugh – हंसनाExample: Who did you laugh at? (तुम किस पर हंस रहे थे?)

2. Weep – रोनाExample: Don’t weep at petty issues. (छोटी-मोटी बातों पर रोया मत करो)

3. Look after – देखभाल करनाExample: Who will look after you if you settle abroad? (विदेश में सेटल होने पर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा?)

4. Feed – खिलानाExample: Did you feed the cat? (क्या तुमने बिल्ली को खाना खिलाया?)

5. Matter – बातExample: What is the matter between you both? (तुम दोनों के बीच क्या बात हो गई है?)

6. Quarrel – झगड़ा करनाExample: Shivam and Akshay often quarrel with each other. (शिवम और अक्षय के बीच अक्सर झगड़ा हो जाता है.)

7. Shout – चिल्लानाExample: Parents should not shout at their children. (माता-पिता को अपने बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए.)

8. Progress – उन्नति करनाExample: I wish you progress in life. (मैं जिंदगी में तुम्हारी उन्नति की कामना करती हूं.)

9. Spoil – बर्बाद करनाExample: Do not spoil your kids with expensive toys. (अपने बच्चों को महंगे खिलौनों से बर्बाद न करें.)

10. Remember – याद करनाExample: I fondly remember my childhood. (मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है.)

