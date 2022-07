English Learning: क्या आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं? इन शब्दों से बनाएं अपनी डिक्शनरी

नई दिल्ली (English Learning, English Sikhen, Learn English). अंग्रेजी भाषा की समझ की शुरुआत बचपन में ए, बी, सी, डी सीखने के साथ हो जाती है. लेकिन इसे रोजाना में इस्तेमाल करने के लिए एक उचित वातावरण की जरूरत होती है. अगर आपके आस-पास अंग्रेजी भाषा में संवाद करने या समझने वाले लोग नहीं होंगे तो धीरे-धीरे आपकी आदत भी छूट जाएगी.

हालांकि, इस समृद्ध भाषा (English Language) में कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल आसानी से किसी के भी सामने किया जा सकता है (English Sikhen). अगर आप अपने घरवालों या दोस्तों को अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ सिंपल शब्द और उनके अर्थ जरूर पता होने चाहिए (English Words With Meaning).

1- Borrow – उधार लेनाEg: You can borrow a pen from me. (आप मुझसे पेन उधार ले सकते हैं.)

2- Lend – उधार देनाEg: I will lend you some money in terms of need. (ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें कुछ रुपये उधार में दे दूंगा.)

3- Wait – प्रतीक्षा करनाEg: I will wait for the sale to buy clothes. (मैं कपड़े खरीदने के लिए सेल का इंतज़ार करूंगी.)

4- Bow down – नीचे झुकानाEg: He refused to bow down before the king. (उसने राजा के सामने झुकने से मना कर दिया.)

5- Write – लिखनाEg: Write your name clearly on the cheque. (चेक पर अपना नाम स्पष्टा से लिखें.)

6- Fast – उपवास रखनाEg: I keep fast on Monday. (सोमवार को मैं उपवास/व्रत रखती हूं.)

7- Forest – जंगलEg: He always wanted to visit a forest. (वह हमेशा से एक जंगल में घूमना चाहता था.)

8- Sell – बेचनाEg: The dealer will sell the flat to me. (डीलर वह फ्लैट मुझे बेचेगा.)

9- Obey – आज्ञा माननाEg: Obey your teachers and other elders. (अपने शिक्षकों व अन्य बड़े-बुजुर्गों की आज्ञा मानें.)

10- Struggle – संघर्ष करनाEg: He had to struggle a lot in his initial days. (उसने अपने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया है.)

