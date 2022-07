English Learning: दो दिन में रट लें ये 10 वाक्य, मंडे को हैरान रह जाएंगे सब

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, English Sikhen). जिन लोगों का अंग्रेजी में हाथ तंग होता है, उन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग काफी आकर्षक लगते हैं (English Speaking). कहीं न कहीं वे सोचने लगते हैं कि कोई जादू हो जाए और वे भी फटाफट अंग्रेजी भाषा (English Language) बोलने-समझने लग जाएं.

मंडे को ऑफिस में प्रोजेक्ट मीटिंग हो या स्कूल में अपना इंप्रेशन जमाना हो, आप चाहें तो संडे तक अपनी अंग्रेजी पर काम कर सकते है. News18 हिंदी की ‘English Learning’ सीरीज़ में ऐसे कई शब्द और वाक्य बताए गए हैं, जिनसे आप अंग्रेजी में अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं. जानिए कुछ वाक्य, जिन्हें याद करना और समझना आसान है (Easy English Sentences With Hindi Meaning).

1- पता नहीं मैं कैसे इसे फेस करने वाला हूं. – I don’t know how I am going to face it.

2- नर्वस मत हो. आत्मविश्वास और जोश लाओ. – Don’t be nervous. Have confidence and enthusiasm.

3- यह काफी अच्छा लग रहा है. – This looks pretty good.

4- इस मामले में मैं बहुत सख्त हूं. – I am very strict in this matter.

5- मुझे इस मामले में मत फंसाओ. – Don’t involve me in this matter.

6- तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है. – Your fate is in your hand.

7- क्या आपको अपना वादा याद है? – Do you remember your promise?

8- आज छुट्टी का दिन है. – Today is a holiday.

9- ठीक है. कुछ मिनट बात करते हैं. – Okay. Let’s talk for a few minutes.

10- घर पर सब ठीक है. – Everything is well at home.

