English Learning: अब रोजाना करें अंग्रेजी में फर्राटेदार बात, नोट करें कुछ आसान वाक्य

नई दिल्ली (English Learning, Hindi To English Translation). इन दिनों हर किसी को अंग्रेजी भाषा की थोड़ी-बहुत जानकारी होती है. दरअसल, अंग्रेजी के कुछ शब्द बेहद आम हो चुके हैं (English Language). लेकिन जो लोग अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें इसके ज्ञान का दायरा भी बढ़ाना होगा (Learn English).

हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य हैं, जिनका इस्तेमाल किसी न किसी तरह से हर रोज या कुछ दिनों में करना पड़ता है (Hindi To English Translation). इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आप इस भाषा पर न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं. जानिए हिंदी के आम वाक्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं.

1- भगवान न करे!

God Forbid

2- मम्मी की तरफ से थैंक यू!

Thank you on Mummy’s behalf!

3- आराम से सो जाओ.Sleep well/ Sleep comfortably.

4- आपने मुझे कॉल किया था?

Did you call me?

5- आप क्या कर रहे हैं?

What are you doing?

6- आज का होमवर्क क्या है?

What is today’s homework?

7- आपके पापा क्या करते हैं?

What does your father do?/ Where does your father work?

8- मैंने यूं ही कॉल किया था.I called just like that.

9- मुझसे बात मत करो.Don’t talk to me.

10- तुम अभी कहां हो?

Where are you right now?

11- तुमने लंच में क्या खाया?

What did you have for lunch?

12- साइड में हो जाओ.

Step aside.

13- किसी से करवाया है.

I got it done by someone.

14- मेरे पीछे आओ.

Follow me.

15- मुझसे पंगा मत लो.

Do not mess with me.

16- मेरा सिर मत खाओ.

Don’t eat my head.

17- इस परीक्षा में कितने मार्क्स आए?

How much did you score in this exam?/ How many marks did you get in this exam?

18- हमारे पास गैस खत्म हो गई है.

We have run out of gas.

19- क्या तुमने यह फिल्म देखी है?

Did you watch this movie?

20- क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं?

Can I help you?

