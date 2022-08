English Learning: अंग्रेजी बोलने में आएगा फुल कॉन्फिडेंस, आज ही रट लें ये सेंटेंस

नई दिल्ली (English Learning, Learn English). हर दिन अपने साथ कुछ नए अवसर लेकर आता है. इन अवसरों को समझकर उन्हें भुनाने की कला आनी चाहिए. इसी तरह से आप चाहें तो रोज़ाना अंग्रेजी के कुछ वाक्य सीखकर उन्हें अपनी आम बोल-चाल का हिस्सा बना सकते हैं (Easy English Sentences). अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है (English Language), जिसे सीखना बहुत आसान है.

अंग्रेजी भाषा को बोलना और समझना बहुत आसान है. सोशल मीडिया के जरिए हर कोई अंग्रेजी भाषा में अपनी बात कह पाने में सक्षम है. इन दिनों अंग्रेजी भाषा सीखना भी बहुत आसान है. दरअसल, अब बिना कोचिंग क्लास जॉइन किए घर पर ऑनलाइन मीडियम से इस भाषा में एक्सपर्ट बना जा सकता है. जानिए कुछ ईज़ी सेंटेंस, जिन्हें रोज़ाना में इस्तेमाल किया जा सकता है (Angreji Sikhen).

1- पहले उसे अपनी बात कहने दो.Let him speak first.

2- अपनी शर्ट के बटन बंद करो.Button up your shirt.

3- अपने जूते उतार लो.Take off your shoes.

4- लाइट खोल/बंद कर दो.Switch on/off the light.

5- Go and enjoy yourself.जाओ और जाकर मज़े करो.

6- अपना हिसाब चुका दो.Settle your accounts.

7- अपने काम से काम रखो.Mind your own business.

8- अपनी गाड़ी यहां मत पार्क करो.Do not park your car here.

9- मतलब की बात करो.Come to the point.

10- अपना ही घर समझिए.Feel at home here.

