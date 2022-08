English Learning: मुहावरों से बदलेगी शैली, बातचीत में इस्तेमाल करें ये वाक्य

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, English Idioms). अंग्रेजी भाषा की गिनती दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में की जाती है (English Language). इसमें बात करना अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुका है. बच्चे हों या बड़े, सभी अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल सहजता के साथ बात करते हैं.

अगर आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हमारी सीरीज़ ‘English Learning’ आपके लिए काफी मददगार साबित होगी. इसमें ग्रामर के बेसिक रूल्स से लेकर रोज़ाना इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यों तक, काफी कुछ बताया जाता है. आज जानिए कुछ ऐसे आसान मुहावरों (English Idioms) के बारे में, जिनका रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है.

1- I am in a fix. I don’t know what to do.मैं दुविधा में हूं. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं.

2- This is easier said than done.यह कहना आसान और करना मुश्किल है.

3- He has got on my nerves.उसने मेरी नाक में दम कर रखा है.

4- You are getting cross with me for nothing.आप मुझसे व्यर्थ ही नाराज़ हो रहे हैं.

5- I took the rope for a snake.मैंने गलती से रस्सी को सांप समझ लिया.

6- Strike the iron when it is hot.उचित समय पर प्रयास करो.

7- He is true to his word.वह अपनी बात का पक्का है.

8- I have urgent piece of work at home.मुझे घर पर ज़रूरी काम है.

9- All his hopes ended in a smoke.उसकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं.

10- It is out of my control.यह मेरे कंट्रोल से बाहर है.

