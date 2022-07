English Learning: एक हफ्ते में सीख जाएंगे अंग्रेजी बोलना, बहुत काम आएंगे ये Sentence

नई दिल्ली (English Learning, English Speaking, Learn English). अगर आप अपने डेली रूटीन में अंग्रेजी भाषा को शामिल करना चाहते हैं तो यह काफी आसान हो सकता है. इसके लिए आपको इसे एक आम भाषा की तरह ट्रीट करना ज़रूरी है. जितना सहज आप अन्य भाषाओं के साथ महसूस करते हैं, वही अंग्रेजी के साथ भी करने की ज़रूरत है (English Sikhen).

इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है (English Language). इस नाते इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. लेकिन हमारी फर्स्ट लैंग्वेज न होने की वजह से कई लोग इसे बोलते समय झिझकते हैं. जानिए कुछ इंग्लिश सेंटेंस और उनके हिंदी में अर्थ, जिनसे आप आसानी से इस भाषा में बातचीत कर सकते हैं (Easy English Sentences With Hindi Meaning).

1. ज्यादा नौटंकी मत करो – Do not gimmick too much.2. जो हुआ, अच्छा हुआ – Whatever happened was good.3. यह तो होना ही था – It was bound to happen.4. जैसी करनी, वैसी भरनी – As you sow, so you shall reap.5. यह तुम्हें कहां से मिला? – Where did you get it from?6. ओह वाकई? बहुत-बहुत शुक्रिया. – Oh really? Thank you so much.7. बिल्कुल सच है – Quite true!8. हर तरफ इतना शोर-शराबा क्यों है? – Why is there so much noise all over?9. कितने अफसोस की बात है! – How sad! / What a pity!10. उन्हीं लोगों ने इसकी बुनियाद रखी थी. – They were the ones who laid its foundation.

