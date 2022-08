English Learning: बहुत आसान है अंग्रेजी में बात करना, इन Sentences से करें शुरुआत

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, Easy English Sentences). स्कूल-कॉलेज के बच्चे हों या नौकरीपेशा लोग, बिज़नेसमैन हों या हाउसवाइफ, अंग्रेजी भाषा (English Language) की जानकारी हर किसी के लिए अनिवार्य हो गई है. इन दिनों शॉपिंग से लेकर ज़रूरी पेमेंट तक, सब कुछ ऑनलाइन मीडियम में किए जाने लगे हैं.

पहले अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए लोग स्कूल-कॉलेज की क्लासेस या इंग्लिश कोचिंग पर निर्भर रहते थे. लेकिन अब ईज़ी इंग्लिश ट्यूटोरियल (Online English Tutorial) के जरिए भी अंग्रेजी भाषा में लिखना और बोलना सीखा जा सकता है. इस तरह से आप घर पर रहकर ही अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं (Angreji Sikhen). जानिए रोज़ाना बोले जाने वाले अंग्रेजी के कुछ खास और आसान वाक्य.

इन सेंटेंस से शुरू करें अंग्रेजी बोलना आगे देखें…

1- Beware of imitation.नकल से बचो.

2- Set the alarm at 8.8 बजे का अलार्म लगा लो.

3- Do not write with a pencil.पेंसिल से मत लिखो.

4- Add a little more sugar.थोड़ी सी चीनी और डालो.

5- Feel at home here.इसे घर जैसा ही समझिए.

6- Look up this word in dictionary.इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढो.

7- Do not bother me.मुझे परेशान मत करो.

8- Take care of your health.अपनी सेहत का ख्याल रखो.

9- Do not spend beyond your means.अपनी आय से ज्यादा खर्च मत करो.

10- Remind me tomorrow.इसके बारे में मुझे कल याद दिला देना.

