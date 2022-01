Exams Cancelled: परीक्षाओं पर पड़ा कोरोना का साया, यूपी में रद्द हुए ये जरूरी एग्जाम

नई दिल्ली (Exams Cancelled, UPHJS Exam). इन दिनों हर राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा देखा जा रहा है (Coronavirus In India). उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है (Coronavirus In UP). ऐसे में उत्तर प्रदेश में होने वाली दो परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है (Exams Cancelled In UP). आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा (UPHJS Exam) और यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली एक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है (UPSSSC Exam).

यूपीएचजेएस परीक्षा 2020 (UPHJS Exam 2020) और यूपीएसएसएससी (UPSSSC Exam) द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला (एएनएम) के 9212 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा फरवरी 2022 में आयोजित होनी थीं (Exams in 2022). लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई है (Coronavirus In UP). ऐसे में यूपीटीईटी परीक्षा 2021 (UPTET 2021) के सफल आयोजन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

11 फरवरी को होनी थी परीक्षा

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (एचजेएस) 2020 की मुख्य लिखित परीक्षा 11, 12 और 13 फरवरी 2022 को आयोजित होनी थी (UPHJS Exam 2020). अब उसे अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. परीक्षा की नई तारीख बाद में जारी की जाएगी. फिलहाल परीक्षा को स्थगित करने का कारण तो नहीं पता है लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला कोरोना वायरस संक्रमण या यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Chunav 2022) को देखते हुए लिया गया होगा.

इस परीक्षा पर पड़ा कोरोना का साया

इससे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला (एएनएम) के 9212 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी थी (UPSSSC Jobs). यह परीक्षा 6 फरवरी 2022 को आयोजित होनी थी (UPSSSC Exam). इस परीक्षा को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्थगित किया गया था (Coronavirus In UP).