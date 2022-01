Job Interview Tips: क्या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? पहले से सोच लें इन सवालों के जवाब

नई दिल्ली (Job Interview Tips). उम्मीदवार कितने भी योग्य क्यों न हों, हर जॉब इंटरव्यू (Job Interview) से पहले सभी को थोड़ी घबराहट जरूर होती है. दरअसल, किसी को भी अंदाजा नहीं होता है कि जॉब इंटरव्यू के दौरान उनसे क्या सवाल पूछ लिया जाएगा. इस वजह से कई बार इंटरव्यू के दौरान वे कंफ्यूज भी हो जाते हैं. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर जॉब इंटरव्यू में कुछ आम सवाल पूछे जाते हैं (FAQ In Job Interview Tips).

उम्मीदवारों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने और उनके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए इंटरव्यूअर आम सवालों को ही घुमा-फिराकर पूछ लेते हैं (Job Interview Questions). इसलिए आपको अपनी तरफ से कुछ सवालों के जवाब हमेशा तैयार रखने चाहिए (FAQ In Job Interview). हालांकि, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके जवाब रटे-रटाए नहीं लगने चाहिए. ये सवाल करियर ग्रोथ (Career Growth) में आपकी मदद करेंगे (Common Interview Questions) और आप जॉब भी आसानी से हासिल कर लेंगे.

1. अपने बारे में कुछ बताइए (Tell us something about yourself).2. आप यहां क्यों काम करना चाहते हैं (Why do you want here)?3. आप अपनी प्रेजेंट नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं (Why do you want to switch)?4. आपकी किस क्षेत्र में विशेष योग्यता है?5. आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

6. अपने जॉब रोल के हिसाब से आप यहां खुद काम कर लेंगे या दूसरों की मदद लेंगे?7. आपको अपने करियर से क्या उम्मीदें हैं?8. काम के अलावा आपकी किन क्षेत्रों में रुचि हैं?9. आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है (What is your salary expectation here)?10. आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे (Do you want to ask any questions)?