Knowledge: क्या आप VIP और VVIP के बीच का अंतर जानते हैं? यहां जानिए जनरल नॉलेज की बात

नई दिल्ली (General Knowledge, GK Update). सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) का आयोजन किया जाता है. इनमें लाखों युवा शामिल होते हैं. इनके अलावा भी हर साल विभिन्न कोर्स व नौकरियों (Jobs In India) के लिए एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams) आयोजित किए जाते हैं. आपने VIP और VVIP टर्म्स (Full Forms) के बारे में जरूर सुना होगा.

स्कूल के दिनों से ही कुछ चीजें बहुत पॉपुलर होकर दिलोदिमाग में छा जाती हैं. VIP और VVIP भी कुछ ऐसे ही टर्म्स हैं. इनके फुल फॉर्म (Full Forms) के साथ ही आपके लिए इनके बीच के अंतर जानना भी जरूरी है. कई प्रतियोगी परीक्षाओं व एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams) में इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं. अपनी जनरल नॉलेज (General Knowledge) के लिए भी इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए.

VIP और VVIP के फुल फॉर्म

VIP और VVIP में अंतर होता है. VIP का फुल फॉर्म (VIP Full Form) वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन (Very Important Person) होता है, जबकि VVIP का फुल फॉर्म (VVIP Full Form) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन (Very Very Important Person) होता है.

ये होते हैं VIP

VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन (VIP Full Form). वीआईपी लोगों को कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उनके साथ उत्तम दर्जे का व्यवहार किया जाता है (VIP Benefits). मंत्रालय चाहे तो वह किसी को भी वीआईपी की संज्ञा दे सकता है. उनके लिए विभिन्न समारोहों में शामिल होने के लिए वीआईपी प्रवेश द्वार या ऐसे प्रवेश द्वार की व्यवस्था की जाती है, जहां वे अपनी निजी गाड़ी से आसानी से पहुंच सकें.

VVIP कौन होते हैं?

VIP से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों को VVIP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहा जाता है (VVIP Full Form). वीवीआईपी लोगों की लिस्ट में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है (VVIP Benefits). अगर किसी को वीवीआईपी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है तो उनकी सुरक्षा ज्यादा होती है और उनके अंगरक्षकों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है. वीवीआईपी जगहों (VIP Seats) और शो के टिकट की कीमत वीआईपी से ज्यादा होती है.

VIP और VVIP लिस्ट में शामिल होते हैं ये लोग

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, निगम पार्षद, आईएएस, आईपीएस, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मीडियाकर्मी और एडिटर्स.

ये भी पढ़ें:

JEE Main 2022: जेईई मेन में कैसे सफल हो सकते हैं? इन तरीकों से मिलेगी मददExam Stress: क्या आपका बच्चा तनाव में है? इन तरीकों से समझें एग्जाम स्ट्रेस के लक्षण