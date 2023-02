Govt Job Preparation: सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए ऐसे बनाएं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आसान

Reading Comprehension Tips And Tricks: कोरोना वायरस के कमजोर पड़ने के साथ ही बैंकों व सरकारी संस्‍थानों में भर्ती का दौर शुरू हो गया है. इसमें रुकी हुई पुरानी भर्तियों के अलावा नई भर्तियां भी शामिल हैं. अब आप में से अधिकतर छात्र इन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे होंगे, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में योजनाएं बना रहे होंगे.

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें व्याकरण से सम्बंधित नियम लागू नहीं होते और आपको उत्तर का अनुमान नहीं लगाना होता, आपको केवल गद्यांश (Passage) को समझना होता है और आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते है.

1. पैसेज पर एक सरसरी निगाह डालें (Take A Quick Look At The Passage): यहां पर आपको पूरे पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि यहां पर आपका हर सेकंड कीमती होता है. देखने के बाद आप उस प्रश्न का उत्तर दे जिसके लिए आप पूरी तरह निश्चित हो.

2. पहले प्रश्न पढ़ें, फिर उत्‍तर दें (Read the questions): यदि आप अब भी उत्तर नहीं जान पा रहे है तो उस प्रश्न को तुरंत छोड़कर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइये, किसी भी प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए. इस तरह से प्रयास करने पर आप कम समय में गद्यांश के विषय और झुकाव के बारे में जान पायेंगे.

3. शब्दावली आधारित प्रश्नों को हल करें (Solve Vocabulary Based Questions): इन्हें हल करने में भी समय कम लगता है क्योंकि या तो आप शब्द का अर्थ जानते हो या नहीं जानते हो, यहां पर आप सही शब्द चुनने का प्रयास कर सकते हैं.

4. लेखक का दृष्टिकोण समझें (Understand The Author’s Perspective):आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि लेखक क्या कहना चाहता है जैसे प्रश्नों से दूर रहने का प्रयास कीजिये, चूंकि ये सवाल आम तौर पर विवादास्पद और समय लेने वाले हैं और इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा.

5. अपना ध्यान केन्द्रित रखो (Keep Your focus): अपने आप को समझाएं कि यह सपने आप परीक्षा देने के बाद देख सकते है. जब तक आप दृढ़ता से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते है.

6. पैसेज के मुख्य आइडिया को समझे (Understand the main idea of the passage): कभी–कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिससे पता चल सके कि आप पैराग्राफ में दिए गए मुख्य आइडिया को समझने में सक्षम हैं या नहीं. इसलिए, सबसे पहले पैसेज के आईडिया को समझें तभी आप अन्य प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे.

7. निरंतर अभ्यास जरूरी (Continuous Practice Required): सफलता आपको तब तक नहीं प्राप्त होगी जब तक आप अपने डर और कमजोरी को हरा ना दें.

8. पढ़ने की स्पीड बढ़ाएं (Increase Reading Speed): रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको स्मार्ट होने की आवश्यकता है और यह आपको अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है. आप मन में पढ़े और अपनी स्‍पीड बढ़ाएं.

